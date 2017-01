Bedburg-Hau: Mönche singen im Schloss

"Gregorianic meets Pop" heißt es am Samstag in Bedburg-Hau

Am 23. Januar um 19 Uhr findet im Schloss Moyland in Bedburg-Hau im Rahmen einer Wintertournee ein weiteres Konzert mit der Gruppe "The Gregorian Voices" statt. Das Programm lautet: "Gregorianic meets Pop" und sei von den Konzertbesuchern bereits begeistert gefeiert worden: "Das Konzert ist ein mitreißendes Gänsehauterlebnis der besonderen Art", verspricht der Veranstalter. Die Sänger tragen die Stücke mit einer berauschenden Klarheit vor, wodurch das Konzert durch seine musikalische Präzision und die reinen Gesänge des Chors dazu einlade, abzuschalten und auf wundervolle Art und Weise dem Alltag zu entfliehen, so der Veranstalter.

"The Gregorian Voices" unterscheiden sich dadurch, dass die Sänger die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs bereichern und völlig neu beleben und interpretieren. Der Chor arrangiert eindrucksvoll berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil.

Rod Stewards "I'm Sailing" ist in einer sakralen Modulation zu hören und soll sich so völlig neu als emotionales Erlebnis offenbaren. Auch John lennons "Imagine" ernte neben "Ameno" von ERA treffsicher und beständig Beifallsstürme. Das Konzert sei letztlich ein Feuerwerk purer Freude und Dynamik ohne jegliche instrumentale Begleitung.

Eintrittskarten für das Konzert in Moyland kosten im Vorverkauf 19,90 Euro und an der Abendkasse 22 Euro, Eintrittskarten gibt es bei der Buchhandlung Hintzen und im Reisebüro am Steintor.

Einlass für das Konzert (19 Uhr) ist ab 18 Uhr. Ab dieser Zeit sind auch noch mögliche Restkarten zu haben.

Quelle: RP