Kleve: Bensdorp: Baubeginn Ende 2017 geplant

Während auf dem Union-Gelände die Bagger rollen, wartet der Bremer Unternehmer Tjaden auf die vorläufige Baugenehmigung für sein Projekt auf dem Bensdorp-Gelände. Er hofft auf die vorläufige Genehmigung Ende 2017. Von Matthias Grass

Jan Holtfester, der für den Bremer Unternehmer Udo Tjaden das Bensdorp-Gelände entwickelt, ist zuversichtlich. Er sieht das Projekt Bensdorp nach Gesprächen mit Kleves Erstem Beigeordneten Willibrord Haas in einem guten Fahrwasser. Der Klever Kämmerer habe ihm signalisiert, dass man bei der Entwicklung für die Bebauung auf dem Gebiet der alten Kakao-Fabrik auf einem guten Weg sei.

"Vom Fachbereich des Herrn Rauer haben wir zudem eine vorläufige Baugenehmigung in Aussicht gestellt bekommen - natürlich vorbehaltlich des zu erstellenden Einzelhandels-Gutachtens", sagt Holtfester. Jürgen Rauer habe beteuert, dass die Stadt die Investoren Zevens (Union) und Tjaden (Bensdorp) gleich behandeln werde. Tatsächlich stockte das Verfahren auf dem Bensdorp-Gelände bis jetzt, während auf dem Union-Gelände schon die Bagger rollen. Außerdem habe ihm Rauer versichert, dass das nötige Einzelhandels-Gutachten für den Bereich in Auftrag gegeben sei.

"Sobald die vorläufige Baugenehmigung vorliegt, beginnen wir mit dem Abriss der Hallen, in denen die Diskothek untergebracht ist", stellt Holtfester fest. Er rechnet mit der Genehmigung Ende 2017. "Netto" haben ihm zugesichert, dass man für den erweiterteten Markt des Discounters das Bensdorp-Gelände als erste Wahl ansehe, sagt Holtfester. Bekomme man 2017 die Baugenehmigung, könne Tjaden unmittelbar mit den Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt beginnen und ein Jahr später fertig werden.

Die Pläne für den Bau hatten Holtfester und Tjaden im Oktober 2016 vorgestellt: die alten Hallen, in denen die Diskothek untergebracht ist, soll demnach abgerissen werden. Dafür entsteht ein neuer Flachdachbau, in dem die für Netto geforderte Verkaufsfläche nach der Erweiterung auf 1400 Quadratmeter untergebracht werden kann.

Auf dem Dach des möglichen Netto-Baus sollen schmale Häuser entstehen in denen 19 Appartement-Wohnungen mit jeweils 45 Quadratmeter Wohnfläche Platz haben: Jedes dieser Appartements soll zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad bekommen.

"Mit der Umsetzung der Planungen auf dem Union-Gelände und der Bensdorp hätte Kleve einen sehr positiven Schritt in der Entwicklung der Hochschul-nahen Gebiete vollzogen", sagt Holtfester. Der Eigentümer des Geländes, Udo Tjaden, hatte bei der Vorstellung betont, dass er die Bensdorp weiterhin als Mischgebiet betrachte, in dem er Wohnen, Kleingewerbe und Gewerbe nebeneinander sehen möchte. So sollen die dort beheimateten Künstler ihre Ateliers weiter mieten können. Holtfester möchte das für den ersten Bauabschnitt geplante Gebäude, Netto Markt mit Appartements, gerne als erstes komplett nachhaltiges Gebäude in Kleve konzipieren - bis hin zu den begrünten Dächern.

"Wenn es vom Land die Genehmigung dafür gibt, wollen wir das Gebäude komplett aus Holzständerwerk bauen. Dann brauchen wir nur für die Bodenplatte Beton", sinniert der Projektentwickler. Wie das Gebäude von außen gestaltet werden soll, lässt Holtfester offen - es kann aussehen wie ein verputztes Haus, es kann verklinkert sein oder mit Fassadenelementen verkleidet. Doch zunächst brauche man die vorläufige Genehmigung

Und auch erst, wenn man den Bau von Netto und die vorgesehenen Appartements abgeschlossen habe, werde man mit der Entwicklung der anderen, historischen Bauteile auf dem Gelände beginnen können. Es hängt also weiter an der vorläufigen Baugenehmigung durch die Stadt Kleve.

