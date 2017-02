Kranenburg: Bergmanns Besuche: Jetzt Kranenburg an der Reihe

Bergmanns Besuche: Jetzt Kranenburg an der Reihe

Der CDU-Landtagsabgeordnete für die nördlichen und rechtsrheinischen Bereiche des Kreises, Dr. Günther J. Bergmann, stattete Kranenburg einen Abgeordnetenbesuch ab. Er setzte damit die Reihe der Stadt- und Gemeindebesuche in seinem Wahlkreis fort.

Der Verwaltungsvorstand mit Bürgermeister Günter Steins an der Spitze nahm sich viel Zeit für einen Austausch zu vielen landespolitischen Themen, die in Kranenburg unter den Nägeln brennen. Dabei spielte das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ebenso eine wichtige Rolle wie die stark begrenzten räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten in der zu 76 Prozent mit Beschränkungen aus dem Natur- und Landschaftsschutz versehenen Gemeinde. Die Vertreter Kranenburgs setzten sich dafür ein, dass sich die Vorhaltung von nicht nutzbaren Flächen finanziell im GFG zugunsten der Kommune niederschlagen müsse. Im Fokus standen auch die Themen Inklusion sowie Ärzte- und Lehrerversorgung im ländlichen Raum. Die Amtsleiter beschrieben die Herausforderungen, die sich aus den finanziellen, planerischen und personellen Rahmenbedingungen ergeben.

Quelle: RP