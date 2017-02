Kleve: Berufskolleg lädt Politik zur Debatte ein

Mehrere Lerngruppen des Klever Berufskollegs nehmen an dem Projekt der Rheinischen Post teil. Die Schüler haben Landtagskandidaten zu einer Diskussion eingeladen. Herkunft der Jugendlichen beeinflusst ihr politisches Interesse. Von Anja Settnik

Besonders großes Interesse bringen Schüler anstehenden Wahlen entgegen, wenn sie selbst mitwählen dürfen. Das weiß Politiklehrerin Ingrid van Gemmeren aus langjähriger Erfahrung. Die Leiterin des Gymnasiums für Wirtschaft und Verwaltung am Klever Berufskolleg hat das im vergangenen Jahr vor den Kommunalwahlen festgestellt, bei denen ja schon 16-Jährige wahlberechtigt sind. Und sie merkt es jetzt vor den Landtagswahlen - denn die allermeisten ihrer Schüler dürfen dabei (wie auch bei den Bundestagswahlen im Herbst) ihr Kreuzchen noch nicht machen, weil sie noch nicht volljährig sind. Weshalb bei einigen der Eifer nicht ganz so groß ist.

Die Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums ist eine von mehreren Lerngruppen am Berufskolleg, die am RP-Projekt "Deine Stimme zählt" teilnimmt. Wobei die Jugendlichen ihren Beitrag abgeändert haben. Statt sich mit einem Videofilm um die Teilnahme an einer Debatte in Düsseldorf zu bewerben, organisieren die Schüler ihre eigene Podiumsdiskussion mit hiesigen Polit-Promis. "Wir haben alle Landtagskandidaten eingeladen, und fünf von sieben haben bereits zugesagt", freut sich Ingrid van Gemmeren. Die Sache mit dem Filmen war für die Schüler, die ohnehin einen sehr vollen Stundenplan haben und am Nachmittag mit dem Bus in alle Ecken des Kreises zurück müsse, schwierig zu organisieren.

Ein Thema, um das sie sich nun vorwiegend kümmern, ist die "soziale Gerechtigkeit" oder besser, so ihr Eindruck, die soziale Ungleichheit. Denn es sei noch heute ein erheblicher Unterschied, ob ein Kind aus einfachen Verhältnissen oder aus einer Akademikerfamilie stamme. Geldsorgen, schlechtere Schulbildung und wenig Hoffnung auf einen guten Beruf belasten die eine Seite, während die andere ihre zahlreichen Chancen nutzen kann. Auch das Interesse an Politik, meinen die Schüler, hängt eng mit der Bildung zusammen. Sie seien deshalb froh, dass sie in der Schule so umfassend informiert würden. Und sie wollen die hiesigen Parteienvertreter mit Fragen aus dem Sozialbereich konfrontieren. Jasmin kann nachvollziehen, wenn 16-Jährige noch nicht wählen dürfen. "Denen sind einfach viele andere Dinge wichtiger, sie lassen sich vielleicht auch leichter beeinflussen." Sebastian findet es schon schade, seine Stimme nicht abgeben zu können, schließlich informiere er sich auf vielen Kanälen. Irene möchte möglichst viel über die Parteien erfahren, bevor sie eine unterstützt. Darin will die Lehrerin ihre Schüler unterstützen. Sie hat mit ihnen politisch-historisch gearbeitet, sie mit Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus vertraut gemacht und erläutert, dass diese Strömungen noch heute existieren. Es folgten ganz aktuelle Themen wie Trump, Brexit und AfD. Ohne die Schüler politisch einengen zu wollen sei eines doch spürbar: Alle wollen in einer Demokratie leben. Und sich zumindest durch bewusstes Wählen für sie einsetzen.

