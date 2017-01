Kreis Kleve: Besonderer Gottesdienst in der Klinikkirche

Besonderer Gottesdienst in der Klinikkirche

Im Rahmen der Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 2017 lädt der kreiskirchliche Fachausschuss "Seelsorge in der Psychiatrie und Menschen mit Behinderung" ein zu einem Gottesdienst für alle Menschen.

Er beginnt am Freitag, 27. Januar, in der LVR-Klinikkirche um 18.30 Uhr zum Lutherzitat "Ich stehe hier und kann nicht anders..." Am Holocaust-Gedenktag möchte der Fachausschuss mit den Besuchern nachdenken über Luthers berühmten Satz mit Beispielen, Texten, Fragen und Musik.

Die Bedeutung des Satzes wird für die heutige Zeit beleuchtet und die Frage gestellt: Wo wäre es heute wichtig, ein klares Bekenntnis abzugeben? Die LVR-Klinikkirche befindet sich am Nördlichen Rundweg 4, sie ist vom Eingang am Bahnhof aus bequem zu erreichen. Die Gemeinden werden gebeten, bei Bedarf Fahrgemeinschaften zu organisieren. Ansprechpartner ist Pfarrer Holger Mackensen, Telefon 02821 812911.

Quelle: RP