Kleve: Bewaffnete überfallen Spielhalle

Angestellte und Kunden verstecken sich im Hinterhof vor maskierten Tätern. Von Dieter Dormann

Maskiert und mit gezogener Pistole, die länger als 18 Zentimeter gewesen sein soll, sind am Mittwoch gegen 23.30 vier Männer in eine Spielhalle an der Herzogstraße eingedrungen. Die Angestellte (34) und zwei Kunden - ein 36-jähriger und ein 40-jähriger Klever - erkannten die Gefährlichkeit der Lage wohl sofort, flüchteten durch den Hinterausgang und alarmierten die Polizei, die fünf Minuten später in der Herzogstraße war. Den Tätern blieb nur noch Zeit, einen Schrank im Thekenbereich der Spielhalle zu öffnen. Erbeutet haben sie laut Polizei nichts.

Einer der Spielhallen-Kunden will später einen zu Fuß in Richtung Kalkarer Straße fliehenden Täter gesehen haben. Laut Beschreibung der Überfallenen waren die Täter 175 bis 185 Zentimeter groß. Alle vier sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Jedoch habe keiner eine Jacke getragen. Zur Maskierung gibt es unterschiedliche Angaben. Die Angestellte spricht von schwarzen Tüchern mit weißer Aufschrift. Die Kunden wollen grüne Mundschutzmasken gesehen haben. Hinweise an die Kripo, Telefon 02821 5040

