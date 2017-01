Kleve: Bibi Blocksberg hext jetzt in der Klever Stadthalle

Das Erfolgsmusical Bibi Blocksberg wird endlich fortgesetzt: Pünktlich zu ihrem 35-jährigen Jubiläum geht Bibi Blocksberg mit dem neuen Musicalspaß von Cocomico auf Tournee und gastiert am Samstag, 4. März, um 15 Uhr in der Klever Stadthalle.

Der internationale Welthexentag steht an und das ausgerechnet in Neustadt. Doch wie das festliche Programm umsetzen? Das will doch nicht etwa den verstaubten Althexen Mania und Walpurgia überlassen bleiben. So sehen es jedenfalls Bibi Blocksberg und ihre Junghexenfreundin Schubia. Wie wird das am Ende ausgehen? Das entscheiden nicht zuletzt auch die Besucher im Saal. Das Familien-Rock- und Pop-Musical ist zum Mitmachen gedacht. Kleine und große Hexen in Kostümen sind willkommen. Die Zuschauer nehmen teil am Geschehen auf der Bühne und helfen bei der Vorbereitung .

Eine aufwendige Inszenierung, tolle neue Lieder und ganz viel "Hex hex!" wird geboten. Das neue Bibi Blocksberg-Musical "Hexen Hexen Überall!", einmalig und exklusiv vom Cocomico Theater bietet einen Hexenspaß für die ganze Familie. Der Vorverkauf läuft im Bürgerbüro der Stadt Kleve und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Quelle: RP