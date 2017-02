Kleve: Bis jetzt nur steile Treppen zum Bahnhof

Der Übergang vom P+R-Parkplatz an der Van-den-Bergh-Straße zum neuen Bahnhof ist für Mütter mit Kinderwagen, ältere Menschen mit Koffer und Behinderte nicht passierbar. Machbarkeitsstudie für Alternativen ist geplant. Von Matthias Grass

Barrierefrei ist anders: Steile Stufen führen vom Park'n'Ride-Parkplatz an der Van-den-Bergh-Straße hinauf auf den Übergang über die Gleise, auf der anderen Seite geht's nicht weniger steil wieder bergab, will man zum Klever Bahnhof. Der ist zwar fein und nigelnagelneu gebaut, erleichtert den Überang vom Zug auf den Bus - doch die Treppe zu den Parkplätzen für Pendler ist die alte. Und die ist nicht barrierefrei. Denn schon mit Koffer ist der Weg nicht einfach die 29 Stufen hinauf und 28 wieder hinunter. Mit einem Kinderwagen oder für ältere Menschen geht das gar nicht - und beide dürfen die Behindertenparkplätze auf der Bahnhofseite nicht benutzen.

Die Bahn zieht sich bis jetzt aus der Diskussion zurück. Dabei wurde für viel Geld (über zwei Millionen Euro) der Bahnhof in Kleve umgebaut: Gleis 1, das von der Nordwestbahn überwiegend angefahren wird, wurde mit einem neuen Busbahnhof gekoppelt. Es wurden neue Dächer aufgestellt, neue Wartezonen eingerichtet. Dazu wurde der P+R-Parkplatz auf die andere Seite des Bahnhofes verlegt. Zu diesem Parkplatz führt aber nur die umstrittene Brücke, die mit steilen Treppen Gleis 1 und Gleis 2 verbindet. "Es wäre absurd, langfristig alle über die Treppen leiten zu wollen", hatte vor einem Jahr Grünen-Chefin Hedwig Meyer-Wilmes mehrfach konstatiert, harte Kritik gab es im Generationenbeirat. Dabei gibt es genügend Beispiele - von gläsernen Aufzügen in der Premium-Variante (die man an diversen vergleichbaren Bahnhöfen sieht) bis hin zu aufwendigen Rampensystem, die mit angemessener Steigung über die Gleise empor führen.

Jetzt taucht die Brücke mit den steilen Treppen über die Klever Gleise wieder auf: Als "Machbarkeitsstudie ,Barrierefreier Gleisübergang'" steht sie unter 2.3 im Integrierten Handlungskonzept der Stadt als Fortschreibung. Die Stadt als "Beteiligte" und "Eigentümer" geführt, hat erkannt, dass der "Bahnsteig des Haltepunktes Kleve von diesem Parkplatz aus nicht direkt und barrierefrei erreicht werden kann. "Für mobilitätseingeschränkte Reisende entsteht ein längerer Umweg", schreibt die Stadt als Problemstellung. Der Umweg führt vom Parkplatz zurück in die Stadt bis zum Kreisverkehr am Hotel Rilano und vorn dort wieder Richtung Bahnhof. Mehrweg: Rund 700 Meter. Das hat mit einem P+R-Parkplatz in Bahnhofnähe nichts mehr zu tun.

"Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sollen alle Möglichkeiten ausgelotet werden. Darunter zählt natürlich auch eine Aufzugsvariante. Weitere Informationen werden sich jedoch erst aus den Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ergeben", sagt Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve. Boltersdorf räumt auch ein, dass eine im Vorfeld angedachte und diskutierte Variante ausscheidet: "Bereits jetzt kann gesagt werden, dass aus Sicht der DB AG eine ebenerdige Querung - also niveaugleich - der Gleise nicht möglich ist", sagt der Stadtsprecher.

Dabei ist eine Rampe, die die augenscheinlich kostengünstigere Alternative zu den Aufzügen darstellt, auch nicht einfach umzusetzen. "Wir müssen prüfen, wie groß der zusätzliche Flächenbedarf für die vielleicht zu ergänzende Rampen wäre", schreibt der zuständige Fachbereich Tiefbau im Antrag für die Fortschreibung des Integrierten handlungskonzeptes. Die Mittel, die beantragt werden, betreffen allerdings zunächst die Machbarkeitsstudie mit der Kostenschätzung - die Umsetzung steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Allein für die Machbarkeitsstudie rechnet die Stadt mit einem Kostenaufwand von 30.000 Euro, wovon die Stadt bei einer Fortschreibung des IHK 9000 Euro zahlen müsste.

Die Fortschreibung des IHK wurde jetzt einstimmig vom Hauptausschuss dem Rat der Stadt empfohlen.

Quelle: RP