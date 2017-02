Bedburg-Hau.: Blau-Gelbe außer Rand und Band

Mit Spaß und guter Laune gingen die Schneppenbaumer Karnevalisten in die Schlussphase des Saalkarnevals. Von Stephan Derks

Er kochte nicht nur einmal, der bunt geschmückte Saal im Gesellschaftshaus der Rheinischen Kliniken, in dem die Blau-Gelben Karnevalisten aus Schneppenbaum ihre närrische Gala über die Bühne brachten, auf der viel getanzt, gelacht und Musik gemacht wurde. Doch der Reihe nach.

Zunächst bereiteten die bunt verkleideten Gäste dem Elferrat um den bestens aufgelegten Sitzungspräsidenten Wolfgang Heimings, angeführt von den Tanzgarden, einen lautstarken Empfang, der bereits erkennen ließ, dass sie an diesem Abend in geselliger Runde feiern wollten. Daher ließ sich die Spielleitung um Jeannette Pallaschke und Klaus Kempken nicht lange bitten, in diese Feierlaune ein buntes, mehrstündiges Programm einzuarbeiten, das den Saal mehrfach zum Kochen bringen sollte. Bei einem solch gut aufgelegten Publikum war es für den jüngsten Spross der Schneppenbaumer Karnevalisten, die "Flotten Bienen", ein leichtes, sich in die Herzen der lautstark jubelnden Narrenschar zu tanzen. Aber auch die Funken oder die große Tanzgarde präsentierten sich von ihrer besten Seite und zeigten, was sie tänzerisch in der Lage waren, zur guten Unterhaltung beizutragen. Auch hier ein wahrer Augenschmaus, den jungen Damen in Sachen Choreographie zuzuschauen und sich einfach von deren Energie und Unbekümmertheit mitreißen zu lassen, was auch Melissa Koenen mit ihrem Showtanz mit Leichtigkeit schaffte. Mitreißend auch die närrischen Attacken, die aus der Bütt heraus in den Saal geritten wurden und die vermehrt für Lachsalven sorgten, wenn hier und da aus dem Nähkästchen geplaudert wurde. So brach zunächst Achim Verrieth, der Elternzeit hatte, mit seiner Bütt das närrische Eis zur Blau-Gelben Gala, ehe Prinz Andreas aus Kleve verriet, das grenzenlos und überall Karneval sei. Toll die europäische Tanzeinlage. Musikalisch bestens unterhalten wurden die Gäste im ausverkauften Gesellschaftshaus zudem vom Ehrenpräsidenten der Blau-Gelben und Stimmungssänger Hermann Seeger, Wilfried Wolters und Allround Boys, die den Saal zum Schunkeln brachten und nicht ohne Zugabe die Narrenbühne verließen.

Stark, gleichfalls ein Garant für gute Laune und beste Stimmung, präsentierte sich Hilla Heien charmant auf der Blau-Gelben Bühne. Dem stand BTK Prinzessin Isabel I. mit ihrer Garde natürlich in nichts nach, die ebenso gefeiert wurde, wie an diesem Abend verschiedene Karnevalisten. Denn durch die Föderation Europäischer Narren wurden die Gründungsmitglieder der Blau-Gelben Werner Matthias, Alfons Hövelmann und Horst Koppetsch geehrt. Zudem erhielten Franka van Engelen, Angelika Weissmann und Lea Holtermann den großen Jugendorden, wobei Günther Makiol mit einer Ehrenurkunde gedankt wurde. Den finalen Schlusspunkt unter die über Stunden andauernde Gala bei bester Unterhaltung, in der noch einmal alle karnevalistischen Register gezogen wurden, und zu der auch Gäste aus den Niederlanden und Belgien mitfeierten, eben über die Grenzen hinaus, setzte im 44. Jubiläumsjahr die Westerner Music Company.

Und damit dreimal Schneppenbaum, Helau.

