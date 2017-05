Kleve: Bombe erfolgreich entschärft

In Kleve wurde am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden. Um 19.44 Uhr wurde die Bombe erfolgreich entschärft. 1470 mussten ihre Häuser verlassen.

Die Entwarnung ging um 19.44 Uhr ein. Der Kampfmittelräumdienst hat die Bombe, die nach der Auswertung von Luftbildern an der Ackerstraße in Kleve gefunden wurde, erfolgreich entschärft. 1470 evakuierte Personen konnten zurück in ihre Häuser.

Sie alle wohnen und arbeiten im inneren Sicherheitsbereich, den das Ordnungsamt der Stadt Kleve zuvor abgesteckt hatte. Heißt: Bis spätestens 18.30 Uhr mussten sie ihre Häuser, Wohnungen und Gewerbebetriebe verlassen. Darunter auch Schwerkranke und Körperbehinderte, die vom Krankentransportdienst aus dem Gefahrenbereich gebracht wurden. Unterkunft fanden sie unter anderem im Feuerwehrdepot an der Brabanterstraße. Das stellte die Stadt den Bürgern zur Verfügung.

Von der Bombenentschärfung betroffen waren jedoch weit mehr als 1470 Personen. So umfasste der äußere Sicherheitsbereich nahezu 40 Straßen in der Oberstadt. Darunter Teile der Hoffmannallee, an der auch das stark frequentierte eoc liegt. Oder aber die Albersallee, an der zum Beispiel das Tönnissen-Center ansässig ist. Dort durften sich die Bewohner und Gewerbetreibenden während der Entschärfungszeit nicht im Freien aufhalten.

