Kreis Kleve: Breitband: 15 Kommunen an Bord

Einstimmig hat der Klever Kreistag die Kooperationsvereinbarung auf den Weg gebracht. Nur Kranenburg ist ausgeschert. Der Kreis wird Gründungsmitglied der Metropolregion. Von Anja Settnikg

Einstimmig und ohne Enthaltung brachte der Kreistag gestern die Kooperationsvereinbarung mit 15 der 16 kreisangehörigen Kommunen zum Breitbandprojekt auf den Weg. Bekanntlich geht die Gemeinde Kranenburg einen eigenen Weg, die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden nutzen das Angebot des Landrats, das Projekt gebündelt für alle kreisangehörigen Kommunen durchzuführen.

So werden demnächst die Fördermittel beantragt, als auch die nachfolgende Abwicklung und Umsetzung vom Kreis aus gesteuert. Ein "mittlerer zweistelliger Millionenbetrag", der erwartet wird, soll rund 7000 Breitbandanschlüsse ermöglichen. Und zwar ausschließlich in solchen Gegenden des Kreises, die sonst in absehbarer Zeit keine Chance auf schnelles Internet bekämen, weil sie einfach zu abgelegen sind. Wo wenig Menschen leben, ist eine Erschließung für die Telekommunikationsunternehmen wirtschaftlich uninteressant. Weil die Kommunalpolitiker aber allen Bürgern/Wählern eine zeitgemäße Infrastruktur zur Verfügung stellen wollen, sollen auch die sehr ländlichen Bereiche versorgt werden. "Weiße Flecken" auf der Landkarte sollen in puncto Breitband bald der Vergangenheit angehören. Und wenn die Leitungen schon mal liegen, ist anzunehmen, dass auch andere Gegenden im Nachgang noch erschlossen werden.

Bis zum 28. Februar muss der Förderantrag gestellt sein - das kann nun geschehen. Mit einer Umsetzung wird bereits für das Jahr 2018 gerechnet. Zehn Prozent der Kosten tragen anteilig die teilnehmenden Kommunen, die Hauptlast tragen Bund und Land. Am Kreis bleiben voraussichtlich rund 150.000 Euro für die Projektbetreuung hängen, die an eine auswärtige Firma vergeben wird.

Per Dringlichkeitsbeschluss musste die Zustimmung des Kreistags eingeholt werden, denn die Gründungsversammlung der "Metropolregion Rheinland" ist bereits am 20. Februar - also am Montag. Weil es gelang, alle Mandatsträger vom Sinn der Mitgliedschaft zu überzeugen, wird der Kreis Kleve nun Gründungsmitglied sein. Der grundsätzliche Wille, in dem Verein mitwirken zu wollen, war bereits im vergangenen Jahr betont worden, allerdings wollten die Kommunalpolitiker noch nachtragen, dass sie stärker beteiligt und informiert werden sollten.

Um das zu gewährleisten, soll jede kreisfreie Stadt und jeder Kreis sechs Vertreter in die Mitgliederversammlung schicken. Der Landrat gehört in jedem Fall dazu (musste aber pro forma gewählt werden), außerdem fünf Kreistagsmitglieder. Und da hätten die Kleinen, unterstützt von Teilen der SPD, gerne gesehen, wenn auch sie einen Vertreter hätten schicken dürfen. Grüne und Piraten einigten sich sogar auf einen gemeinsamen Vertreter (Dr. Helmut Prior), die anderen kleinen Fraktionen gingen jedoch leer aus. In geheimer Wahl, die David Krystof (Grüne) beantragt hatte, wurde über verschiedene Modelle abgestimmt. Mit dem Ergebnis, dass der gemeinsame Vorschlag von CDU und FDP Erfolg hatte: Ulrike Ulrich, Paul Düllings und Prof. Ralf Klapdor für CDU/FDP, Sigrid Eicker für die SPD und Dr. Helmut Prior werden gemeinsam mit Landrat Wolfgang Spreen den Kreis Kleve in der "Metropolregion" vertreten.

22.000 Euro kostet die "Eintrittskarte" in den Verein "gut angelegtes Geld", befand SPD-Fraktionschef Jürgen Franken. Ulrike Ulrich, Vorsitzende der CDU-Fraktion, geht davon aus, dass sich der Wert der Marke Rheinland erhöhen werde, und Helmut Prior ist nun Teil der "möglichst breiten partizipativen Struktur", die er angemahnt hatte. Die Metropolregion Rheinland, zu der neben den Kreisen und Städten auch Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern sowie der Landschaftsverband gehören werden, will gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft bewältigen. Im nationalen, europäischen und globalen Wettbewerb seien starke Regionen im Vorteil. Nördliches und südliches Rheinland, ländlicher und urbaner Bereich sollen dabei "auf Augenhöhe" miteinander arbeiten.

Konkrete Projekte und Maßnahmen sollen einen Mehrwert für die Menschen im Rheinland schaffen.

