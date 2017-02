später lesen Kreis Kleve BRH-Ruheständler begrüßen Session Mittwoch in Kleve Teilen

Bereits am Mittwoch, 8. Februar, um 15 Uhr lädt der BRH (Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen) ins SOS, Kalkarerstraße 10 in Kleve zur karnevalistischen Runde ein. Mit einer Büttenrede und Karnevalsliedern begrüßen die Senioren die närrische Session. Es wird gesungen und gelacht, was sich sogar günstig auf Herz, Kreislauf und das Immunsystem auswirkt. Neben solchen geselligen Veranstaltungen setzt sich der BRH aktiv ein für die Anliegen und Rechte der älteren Menschen. Er vertritt seine Mitglieder im Versorgungs- und Rentenrecht sowie in den sich aus dem früheren Dienst- und Arbeitsverhältnis ergebenden wirtschaftlichen und sozialen Belangen.