Kalkar: CDU: Altkleiderboxen verschandeln Orte

Orangefarbene Behälter in Grieth, Wissel und Appeldorn sorgen für Ärger. CDU deutet Zweifel daran an, dass die Einnahmen, wie angekündigt, für die Jugendarbeit verwendet werden. Bürgermeisterin verteidigt Unternehmen.

Kalkars CDU-Fraktion empört sich über die optische Beeinträchtigung der Ortschaften, die mit dem Aufstellen der neuen Altkleider-Sammelcontainer einhergehe. Solche Behälter durch eine kommerzielle Firma platzieren und bewirtschaften zu lassen hatte die Fraktion des Forum vorgeschlagen, der Hauptausschuss war der Idee gefolgt - weil die Einnahmen der Kalkarer Jugendarbeit zugute kommen sollen. Die Container wurden Ende Oktober aufgestellt.

David Kerkenhoff, Vorsitzender der CDU Kalkar, Irene Märker aus Appeldorn und Leo Kösters aus Wissel (beide CDU), stellen nun fest: "Wir müssen die Umsetzung des Ratsbeschlusses durch Bürgermeisterin Britta Schulz scharf kritisieren. Der Beschluss ist gut, die Umsetzung miserabel." Die Container seien aufgrund ihrer sehr auffälligen orangefarbenen Lackierung unübersehbar. Bei der Wahl der Standorte gab es für das Unternehmen keinerlei Einschränkungen durch die Verwaltung. Die CDU-Vertreter merken dazu an: "Es liegt doch in der Natur der Sache, dass die Firma die Container da hinstellt, wo sie am auffälligsten sind. Die Bürgermeisterin hätte das definitiv beachten müssen! Die gewählten Standorte zerstören jetzt an vielen Stellen das einladende Erscheinungsbild unserer Ortschaften. So stehen die Container beispielsweise in Wissel und Grieth an zentralen Punkten des Ortes. In Appeldorn wurde der Container sogar zunächst in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehreinfahrt platziert, vor dem Ehrenmal steht er jetzt auch nicht besser."

Britta Schulz habe keine Bereitschaft erkennen lassen, das Thema anzugehen. Vielmehr habe sie darauf verwiesen, dass die Müllkalender mit Angabe der Containerstellplätze bereits gedruckt seien. 2017 werde deshalb alles so bleiben wie geplant. Die CDU findet: "Kalender kann man neu drucken!" Früher sei es üblich gewesen, Vereinsvorsitzende zu informieren und gemeinsame Lösungen zu finden. "Basta"-Aktionen wie die aktuelle führten zu schlechten Ergebnissen und Unzufriedenheit bei vielen Bürgern.

Auch gebe es noch keinen Plan, in welcher Art und Weise die Einnahmen der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden können. Und die anderen Anbieter von Sammelcontainern - Malteser und DRK, die für caritative Zwecke sammelten, seien jetzt einem Verdrängungswettbewerb ausgesetzt.

Von der RP befragt, sagte die Bürgermeisterin: "So weit mir bekannt ist, sind alle Container durch die Firma freiwillig so versetzt worden, dass es den Anwohnern recht ist und dem Müllkalender nicht widerspricht. Das gilt insbesondere auch für den sehr umstrittenen Container in Wissel, der inzwischen wohl ebenfalls durch die Firma versetzt wurde." Grundsätzlich hätten als Folge des Ratsbeschlusses (den die CDU nicht mitgetragen hatte) städtische Grundstücke gefunden werden müssen, die auch der betreibenden Firma eine Gewinnmöglichkeit verschaffe. Die Container "in die hinterste Ecke schieben" sei also nicht angesagt. Britta Schulz gibt zu: "Die Dinger sind keine Bereicherung des Stadtbildes, und irgendjemand stört sich immer daran. Wem soll ich es Recht machen?" Die Firma selbst sei sehr entgegenkommend und habe selbst versucht, die Standorte zu optimieren.

(nik)