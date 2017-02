Kleve: "China-Bordelle": Plädoyers gestartet

Gestern hielten die Verteidiger von zwei Angeklagten als Erstes ihre Plädoyers. Sie forderten milde Strafen für ihre Mandanten - auch aufgrund der besonderen Umstände in der U-Haft. Am Freitag sollen die übrigen Plädoyers folgen. Von Sabrina Peters

Ein strafrechtlicher Prozess sei für jeden Angeklagten nicht einfach, sagte Rechtsanwältin Sonka Mehner-Heurs gestern im Klever Landgericht. "Eine Untersuchungshaft ist immer ein Problem. Für meinen Mandanten ist die ganze Situation aber in überdimensionalem Maße belastend", fuhr die Strafverteidigerin weiter fort. Sie vertritt im Prozess gegen fünf mutmaßliche chinesische Bordell-Betreiber einen 54-jährigen Mann aus Fernost, der als Hauptangeklagter gilt. Er und die vier chinesischen Frauen werden der Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe sowie des unerlaubten Einschleusens von Ausländern zu gewerblichem Zwecke beschuldigt.

Ebenso wie die Verteidiger der beiden weiteren derzeit in U-Haft sitzenden Frauen verwies Sonka Mehner-Heurs, die gestern als erste ihr Plädoyer hielt, auf die schwierige Lebensweise der Asiaten in der Justizvollzugsanstalt. Sie sei vor allem geprägt von Isolation aufgrund der Sprachbarriere. Außerdem vertrage ihr Mandant und die beiden Frauen das nationalgeprägte Essen in der Haftanstalt nicht. Diese "Haftmilderungsumstände" waren eine von mehreren zentralen Punkten in Mehner-Heurs' Plädoyer, weshalb sie mit bis zu dreieinhalb Jahren eine Freiheitsstrafe im vergleichsweise unterem Rahmen forderte. Diese sei aufgrund der bereits absolvierten längeren Untersuchungshaft des Weiteren zu Bewährung auszusetzen.

Dabei wurden dem 54-Jährigen in der Anklageschrift zunächst eine Beteiligung in über hundert Fällen vorgeworfen, von denen mittlerweile aber ein paar "aufgrund der im Übrigen zu erwartenden Strafe", so die Staatsanwaltschaft, eingestellt wurden. Von den übriggebliebenden Tatbeteiligungen stritt er im Verlauf des Prozesses bis zuletzt weitere ab. "Herr X. war an vier Clubs beteiligt: Essen (12 Monate), Kranenburg (8 Monate), Duisburg (6 Monate) und Datteln (4 Monate))", erklärte Ralf Seep, der zweite Rechtsanwalt des 54-Jährigen. Er rechnete die für den Angeklagten in Frage kommenden hinterzogenen Gelder auf 300.000 bis 350.000 Euro hinunter - auch weil aus seiner Sicht die Prostituierten als Selbstständige in den Betrieben seines Mandaten gearbeitet hätten. "Sie trugen das typische unternehmerische Risiko", begründete er.

Den gleichen Sachverhalt zog Mehner-Heurs auch für den Vorwurf des unerlaubten Einschleusens von Ausländern heran. Denn jede Prostituierte sei "über Visa-Agenturen ganz eigenständig nach Deutschland eingereist". "Sie wollten aus China weg. Weg von schlechten Ehen und Armut", so Mehner-Heurs. In Deutschland hätten sie dann auf ein besseres Leben gehofft. Außerdem wies sie noch auf die besondere Verbindung zwischen den fünf Angeklagten hin: Der 54-Jährige sei der Halbbruder einer Beschuldigten sowie der Ex-Mann einer anderen Angeklagten. Mit wiederum einer anderen Beschuldigten habe er ein Kind, während ihn zu der fünften und letzten angeklagten Frau eine mehrjährige Freundschaft verbände. Ein bandenmäßiges Vergehen stellte sie deshalb in Frage.

Die Verteidigerin der 30-jährigen Chinesin, mit der der 54-Jährige ein Kind hat, hielt gestern zudem als Letztes ihr Plädoyer. Sie betonte mehrfach, dass ihre Mandantin in dem Prozess "am untersten Ende" stehe. Sie habe lediglich dem Vater ihres Kindes, den sie immer "ihren Mann" genannt habe, zum Gefallen in vier Fällen ausländische Frauen vom Flughafen abgeholt, die dann wiederrum unerlaubterweise mit einem Touristen-Visum in der Bundesrepublik arbeiten wollten. Doch die 30-Jährige habe mit alledem ansonsten nichts zu tun gehabt. Deshalb sah sie eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr als Tat und Schulangemessen an.

Am kommenden Freitag sollen nun auch die Staatsanwaltschaft und die übrigen Verteidiger ihre Plädoyers halten. Danach sollen noch einmal die Angeklagten zu Wort kommen. Ein Urteil ist nach derzeitigen Stand für Dienstag, 21. Februar, geplant.

Quelle: RP