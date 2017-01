Kleve: Chinesische Artisten begeistern Klever

Akrobaten aus dem Reich der Mitte zeigten im Ensemble ihres Nationalcircus eine atemberaubende Show in der Klever Stadthalle. Vom Publikum gab es oftmals Zwischen-Beifall und "Standing Ovations" zum Abschluss der Vorstellung. Von Antje Thimm

Honkong ist eine Weltstadt - schillernd, vielfältig, farbenfroh. Viele Geschichten kann die Stadt erzählen, einige davon erlebten die Zuschauer in der Klever Stadthalle, in der das Ensemble des Chinesischen Nationalcircus nun mit seiner aktuellen Show "The Grand Hongkong Hotel" gastierte und eine Kombination von atemberaubender Akrobatik und Lebensfreude darbot.

Die Kulisse auf der Bühne der Stadthalle war einerseits ein Bild alter chinesischer Kultur mit kostbaren Vasen, bunten Tüchern und Gewändern, anderseits verkörperten die Akteure die Vielfalt der Bewohner der riesigen Metropole, die Hongkong heute ist. Im Hintergrund waren nicht nur sanfte Flötentöne zu hören, sondern auch der Lärm des Großstadtgetriebes mit Motorengeräusch, Hupen und den Stimmen vieler Menschen in allen Sprachen.

Gleich die erste der vielen Szenen aus dem Leben im Grand Hotel war der Solo-Akt einer Tänzerin, die dem entgeisterten Publikum vorführte, wie beweglich ein menschlicher Körper eigentlich sein kann. Völlig spielerisch steigerte sie ihre Akrobatik, machte Handstände mit unfassbarer Leichtigkeit und sicherem Gefühl für Balance. Diese wie auch alle folgenden Darbietungen wurden stetig von Zwischenapplaus des Publikums in der voll besetzten Stadthalle begleitet.

Jede einzelne Aufführung erzählte eine kleine Geschichte aus dem Leben im Grand Hotel der viktorianischen Zeit, in der sich Menschen aus aller Welt treffen. Szenen im Hotel mit Kellnerinnen, Pagen und Gästen, die kamen und gingen. Akrobatik erster Klasse zeigte sich in vielen Variationen, wobei die Demonstration einer perfekten Körperbeherrschung immer im Vordergrund stand. Die "Einheit von Körper, Geist und Seele" ist das Mantra der chinesischen Artisten und die Essenz ihrer Darbietungen, so vielgestaltig sie auch sein mögen. Eine Tänzerin zeigte den Balance-Akt mit Kerzenleuchtern und demonstrierte erneut absolute Beherrschung ihres Körpers, drehte sich in scheinbar unmögliche Positionen. Jongliert wurde fröhlich mit Hüten und ernsthaft mit kleinen und großen chinesischen Vasen. Herausragend auch ein Balance-Akt mit 16 ineinandergesteckten Stühlen, die ein einzelner Akrobat auf dem Kopf balancierte. Seine sichtliche Freude über das Gelingen seiner Performance bezauberte das Publikum, das immer wieder mitfieberte, wenn eine besonders gefährliche artistische Übung auf der Bühne zu sehen war. Zwei Tänzerinnen wurden daher auch zur Sicherheit angeseilt, als sie synchron auf einem immer höher gebauten Turm aus am Ende sechs großen Stühlen ihre Handstände vollführten. Dass bei einem Zirkus ein Clown nicht fehlen darf, wissen auch die chinesischen Artisten. Er kam tollpatschig mit einem Fahrrad auf die Bühne und entpuppte sich, wie Clowns so oft, als ganz großer Könner der Körperbeherrschung, als er an einer Leiter ohne Stütze hinauf und hinunter stieg und dabei scheinbar die Gesetze der Schwerkraft für einige Augenblicke aufhob. Hinzu kam, dass er sein Publikum mit viel Gefühl faszinierte. Ein ganz besonderer Augenblick entstand, als er die Zuschauer und ihren Applaus gleichsam dirigierte. Das Auditorium gehorchte mit dem Klatschen schließlich wie ein Orchester seinem Dirigenten, da "verstaute" er den "Applaus" in einem Koffer. Immer wenn er ihn dann öffnete, ertönte der Beifall. Sein pantomimisches Spiel war so überzeugend, dass die Zuschauer mitmachten als sei es geübt. Ein ganz besonderer Moment zwischen Akteur und Publikum.

Der Schlussapplaus mit "Standing Ovations" zeigte in der Stadthalle noch einmal, dass zwischen den chinesischen Akteuren und dem Klever Publikum die Chemie stimmte. Der von den Artisten auf die Bühne gerufene Produzent der Show Raoul Schoregge bestätigte dies und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Abend.

