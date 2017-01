Kleve: Comedian Özcan Cosar kommt in die Stadthalle Kleve

Der Klever Kleinkunstverein cinque beginnt sein Jahr mit dem Künstler Özcan Cosar. Er dürfte vielen Klevern bereits durch die cinque-Sommernacht bekannt sein. Dort begeisterte er im Sommer 2016 das Publikum. Ende Januar ist er wieder zu Gast in Kleve. Und zwar steht er am Samstag, 21. Januar, auf der Bühne der Klever Stadthalle.

Dort stellt Cosar sein Programm "Du hast dich voll verändert" vor. Genauer gesagt nimmt der deutsch-türkische Comedian, Kabarettist, Moderator und Schauspieler die Zuschauer mit auf die Reise der beruflichen Selbstfindung eines jungen Mannes zwischen zwei Kulturen, der vor den alles entscheidenden Fragen steht: Wo warten Karriere-Chancen, wenn man mit einer Extraportion Talenten und Interessen gesegnet ist, aber mitten im "hab-noch-nicht-alles-ausprobiert-Modus" steckt? Was tun, wenn der Vater auf Familienrettung durch eine Bankerlaufbahn des Sohnes hofft? Oder die Kumpels dem in der Kneipe jobbenden Deutsch-Türken knallhart vor Augen führen: "Was, Du wärst damit zufrieden Dein Leben lang Tabletts zur tragen?" Auf welchen Zug springt man da auf? Wie kriegt man die Kurve?

Die Karten für den Comedyabend in der Klever Stadthalle am 21. Januar kosten 17, ermäßigt 15 Euro und sind in der Buchhandlung Hintzen, im Bioladen Kleve, im Kulturbüro Niederrhein sowie in allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Quelle: RP