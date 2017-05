Kleve: Commerzbank in Kleve auf Wachstumskurs

Die Bank hat in Kleve 142 neue Kunden gewonnen. Im Kreditgeschäft profitierte die Filiale von hoher Nachfrage aufgrund der niedrigen Zinsen. Die Commerzbank will in Kleve Marktanteile erobern.

Die Commerzbank Kleve blickt im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Privatkundengeschäft waren das kostenlose Girokonto und das Bekenntnis zu Filialen Wachstumstreiber, so die Bank. "Wir haben in Kleve netto 142 neue Kunden gewonnen", sagte Christian Bolder, verantwortlich für das Privatkundengeschäft.

Insgesamt betreut die Commerzbank jetzt rund 10.400 Privat- und Geschäftskunden in der Region. Im Kreditgeschäft profitierte die Filiale von hoher Nachfrage aufgrund der niedrigen Zinsen. "Das Neugeschäftsvolumen bei Konsumentenkrediten betrug 1,7 Millionen Euro, bei Immobilienfinanzierungen waren es 8,3 Millionen Euro", erläuterte Bolder und betont: "Die niedrigen Zinsen nagen an Vermögen und Altersvorsorge der Sparer. Wichtig ist deshalb, sich um seine Geldanlage zu kümmern." Zuletzt habe sich die Inflation spürbar erhöht, so Christian Bolder. "Die schleichende Enteignung gewinnt an Tempo. Das Sparen von heute heißt Anlegen", so der Bankkaufmann.

Bereits zum vierten Mal in Folge hat die Commerzbank 2016 den bundesweiten Beratungstest "City Contest" gewonnen. Ausruhen will sich die Bank auf diesen Erfolgen nicht: "Wir treiben den Umbau der Commerzbank aus einer Position der Stärke weiter voran", sagt Geschäftskunden-Chef Roland Pastoors. "Wir sind bereits heute die führende Multikanalbank in Deutschland. Etwa jeder fünfte Neukunde hat sein Konto bei uns online eröffnet."

Trotzdem plant die Bank keinen Rückzug aus der Fläche. Das Filialnetz soll mit neuen Flagship- und City-Filialen flexibler und kostengünstiger werden. "Filialen sind unser Rückgrat für Wachstum - gerade jetzt, da sich Wettbewerber zurückziehen", sagte Pastoors. "Mit persönlicher Beratung und unserem kostenlosen Girokonto wollen wir Marktanteile in Kleve gewinnen", kündigt er an.

Regional ist die Commerzbank im Firmenkundengeschäft mit mehr als 150 Standorten gut aufgestellt und konnte 2016 in der Region Kleve ein solides Ergebnis verzeichnen. So konnte die Kundenzufriedenheit noch verbessert werden. "Die Zufriedenheit ist Ansporn für die Zukunft und zeigt, dass wir mit dem Konzept Mittelstandbank genau richtig liegen.

Auch ist die Zahl unserer Firmenkunden um fünf Prozent gestiegen. Mit unserem Branchen-Know-how und unserer ausgewiesenen Expertise etwa bei Zins-, Währungs- und Rohstoffabsicherungen, aber auch insbesondere bei Exportfinanzierungen, haben wir in diesem Bereich einen Wettbewerbsvorteil, den wir auch in Zukunft intensiver nutzen werden", sagt Kai Küpper, Standortleiter Firmenkunden in Krefeld und damit auch für die Region Kleve zuständig.

Die Commerzbank möchte die Neukundengewinnung in Kleve noch weiter ausbauen. So bietet die Bank gezielt exportlastigen Unternehmen an, den Commerzbank-Service bei Akkreditiven - also Zahlungsabsicherungen für internationale Handelsfinanzierungen - vergünstigt zu testen. "Interessierte Firmenkunden können sich so von der Produkt- und Transaktionsqualität sowie von unserem internationalen Netzwerk überzeugen", so Küpper weiter.

Quelle: RP