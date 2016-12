Eine wunderschöne Kulisse: Rechts der Taubenturm, an den ein Stück historische Stadtmauer grenzt. Dahinter befindet sich das Wohnhaus des Künstlers. weniger

Bevor Sabisch eine Plastik anfertigte, skizzierte er seine Vorstellungen auf Papier. Auch diese sind noch vorhanden – und zwar in zahlreichen Schubladen.

Angelika und Joachim Rückert in der großen Ausstellungshalle. An den Wänden, auf dem Boden und in den Schränken befinden sich zahlreiche Werke des Künstlers.