Kleve: Das Leben ist ein Spiel - auch für Führungskräfte

Der gebürtige Klever Dr. Michael Schroeder schreibt ein Buch über das Thema Manager-Coaching. Darin gibt er Erfahrungen weiter. Von Matthias Grass

Das Titelblatt erinnert eher an einen taktischen Plan für das nächste Gruppenspiel eines Bundesligisten: Ein Fußballfeld, die grünen Kreise greifen an, die türkisen X verteidigen, die roten Pfeile zeigen den Weg vors Tor bis an die berühmte Strafraumgrenze. "Spielen" steht daneben. Klar, scheint ja Fußball zu sein. Doch da steht auch "Ego", "Selbstbeobachtung", "Authentisch und "bewusst führen" von Hand mit weißer Kreide geschrieben - das ist nicht für egozentrische Fußballstars gedacht, sondern gehört zum Management-Coaching, das der gebürtige Klever Dr. Michael Schröder jetzt in seinem Band "Persönliche Meisterschaft für Manager. Wie gezielte Selbsterforschung ihr Führungsverhalten verändert" beschreibt. Grundsätzlich empfiehlt Schröder mehr auf Intuition zu bauen als auf "Kontrolle" und "Planbarkeit".

Der Sohn einer Klever Beamtenfamilie, wie er sich beschreibt, wollte eigentlich Diplomat werden und wurde schließlich promovierter Betriebswirt, arbeitete für Arte und den Burda-Verlag bevor er sich als Coach selbstständig machte. Er wolle Führungspersonen auf unkonventionelle Art herausfordern und ansprechen, spielerisch und mit Humor, sagt er.

Und man solle sich immer eines vor Augen halten: "Das Leben ist ein Spiel, in dem wir größtenteils unbewusst agieren und reagieren. In der Regel brauchen Menschen zu die Interaktion mit anderen Menschen - wenn man nicht gerade Yogi oder Mönch ist, fügt er zwinkernd hinzu. Sein Tipp: Erst einmal das "Spiel" beobachten, denn jeder im Umfeld, gerade auch im Unternehmen, spielt eine Rolle, meistens unbewusst. Dazu zähle aber auch, sich selbst von außen zu betrachten. Nicht nur zu funktionieren, sondern bewusst zu agieren. Letztlich das Ziel: Je stärker man in sich ruht, desto weniger werde man beeinflussbar durch Gruppeneffekte oder Gruppendruck, sagt der Autor. Dann hat man die Stufen der eigenen Meisterschaft erklommen. Und oben angekommen begreift man das Leben als Spiel - als Spiel, das man auch selbst beeinflussen sollte, als aktiver und bewusster Spieler auf dem Feld. Dann gehe es eben um Erfahrung, und weniger um vorgeschobene Gründe, ergänzt Schroeder.

Wie das geht, beschreibt er Kapitel für Kapitel, mit Erfahrungen aus dem eigenem Berufsleben, auch mit der Suche nach sich selbst und den derzeit so gerne debattierten inneren Prozessen, die sich nach außen umsetzen sollen. "Okay, jetzt kann man sagen, das ist aber esoterisch", sagt er.

Aber auch damit solle man mal flirten...

Michael Schroeder: Persönliche Meisterschaft für Manager. Wie gezielte Selbsterforschung ihr Führungsverhalten ändert". 236 Seiten, 14.99 Euro, ISBN 978-3-96051-398-8

Quelle: RP