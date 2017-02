Am Donnerstag, 9. Februar 2017, haben Landwirte vor der Geschäftsstelle der SPD in Kleve demonstiert. Hintergrund sind diese neuen "Bauernregeln" des Bundesumweltministeriums. Die Landwirte fühlen sich an den Pranger gestellt und fordern das Ende der Kampagne.



