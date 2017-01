Bedburg-Hau: Der Triumphmarsch der Akkordeonspieler

Guiseppe Verdis Arien waren der Höhepunkt beim Auftritt des Bedburg-Hauer Orchesters.

Mittlerweile zum sechsten Mal hat das traditionelle Konzert des Akkordeonorchesters Bedburg-Hau im Kellener Schützenhaus stattgefunden. Unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Rinie Nijenhof wurde ein kurzweiliges Programm einstudiert, das beim Publikum Anklang fand. Bei freiem Eintritt kamen mehr als 300 Gäste in den Saal. Die Akkordeonspieler hatten als Gast den Klever Gitarristen Raimund Philippi eingeladen. Als Moderatorin führte Astrid Philippi wieder auf ihre charmante, teils humorvolle Art und Weise durch das Programm. Mit dem Song "Jingle Bells" wurde das Konzert schwungvoll vom Orchester eröffnet. Weiter ging es mit Antikriegslied "Stop the Cavalry", ein Titel aus dem Jahr 1980, ein Lied, dass die Kälte und die Angst der Soldaten im ersten Weltkrieg beschreibt.

Mit "Gavotte I und II aus Suite in D" von Johann Sebastian Bach, sowie dem von Cindy Lauper komponierten "Time after Time" brachte Raimund Philippi als Gast mit seinen Gitarrenklängen eine wunderschöne andere Klangfarbe in den Saal. Nach der Eröffnung der zweiten Konzerthälfte mit dem Winterlied "Winter in Kanada" folgte der zweite Auftritt des Gitarristen Raimund Philippi. "Beatles on Guitars" war angesagt. Vom Bassisten des Orchesters, seinem Bruder André Philippi, mit der Gitarre begleitet, standen die Klassiker "And I love her" und "Here, there and Everywhere" an. Den Abschluss der Gitarrenrunde machte der meistgecoverte Popsong aller Zeiten "Yesterday". Hier wurden die Gitarristen von zwei Akkordeons des Orchesters gefühlvoll begleitet,.

Nicht fehlen durften natürlich die klassischen deutschen Lieder, die vom Akkordeonorchester in Verbindung mit Gedichten dargeboten wurden. Der schöne Soprangesang von Regina Polz, Keyboaderin des Orchesters, wie auch der Gesang der gut 300 Gäste brachten eine wunderschöne Klangfarbe in den Saal. Nach dem Titel "Don't cry for me Argentina" aus dem Musical "Evita" folgte der musikalische Höhepunkt des Konzerts.

Die zweite Einladung des Nachmittags in die Oper. "Verdi Highlights" lag auf den Notenpulten des Orchesters. In einem neunminütigen Medley wurden die Melodien aus den Opern Guiseppe Verdis präsentiert: aus der Oper "La Traviata" das gleichnamige Lied, ebenso das Trinklied aus "La Traviata", aus "Rigoletto" der Titel "La Donna e Mobile (Oh wie so trügerisch sind Weiberherzen)", aus "Nabucco" der "Gefangenenchor" und der "Triumpfmarsch" aus der Oper "Aida". Das Publikum war begeistert.

Wer Interesse hat, kann eine Probeabend des Orchesters besuchen. Infos www.akkordeon-orchester-bedburg-hau.de

Quelle: RP