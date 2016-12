später lesen Kleve Deutsches Schiff prallt gegen Brücke bei Nimwegen Teilen

Ein deutsches Tankschiff ist in der Nacht zu Freitag mit der Thompsonbrücke bei Grave in der Nähe von Nimwegen (NL) kollidiert. Bei dichtem Nebel kam der Kapitän, ein 52-jähriger Slowake, von der Fahrrinne ab und steuerte den 110 Meter langen Tanker in einen Seitenarm der Maas.