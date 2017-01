später lesen Kleve Die "Black Box" wird im Sommer fertig FOTO: Gottfried Evers FOTO: Gottfried Evers Teilen

Twittern







Das Klever Rathaus und der Rathausplatz sollen im Sommer übergeben werden. Im Frühjahr sollen die Arbeiten am neuen Erweiterungsbau für die Schule an den Linden beendet sein, ebenso wie die "Keller" am Opschlag. Von Matthias Grass