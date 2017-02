später lesen Kreis Kleve Die erfolgreichen Sozialmanager Teilen

Nachdem sie anderthalb Jahre lang neben ihrer Berufstätigkeit in sozialen und pflegerischen Einrichtungen die Schulbank gedrückt und sich in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und pädagogischen Fragen auf den aktuellen Stand gebracht haben, dürfen sich nun 14 Teilnehmer am Aufbaubildungsgang des Berufskollegs Kleve "Sozialmanager" nennen. Die erfolgreichen Absolventen sind Kai Bathen, Sieglinde Dawidowski, Nils Garbe, Geva Hector, Jens Hergenröder, Juliane Kasprzak, Markus Nebel, Marianne Rehaag, Christel Schneppenhorst-Berns, Tim Schorn, Gabi Schulte, Maike Schulte, Anja Verrieth und Christian Zschiedrich. Mit auf dem Foto sind Abteilungsleiter Manfred Küper, stellvertretender Abteilungsleiter Bernd Heisterkamp, Dr. Hedwig Meyer-Wilmes und Johannes Müller vom Kollegium des Berufskollegs Kleve.