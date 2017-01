Die Tischlermeister Henrik Derksen (l.) und Martin Winkler aus Kleve vermessen mit einem 3D-Laserscanner Räume. Über ihre Firma "Artline Innovationen in Holz" lassen sie Möbel fertigen. Von Marc Cattelaens

Punkt für Punkt nimmt das Zimmer Formen an. Acht Minuten dauert es, bis der 3D-Laserscanner den Raum komplett vermessen hat. Jede Wand, jede Nische, jede Steckdose, jeder Rauchmelder ist im virtuellen Bild erfasst - und zwar im exakten Ausmaß und in der genauen Lage. Am Computer, der den 3D-Sanner steuert, sitzen Henrik Derksen (38) und Martin Winkler (39) aus Kleve. Die beiden Tischlermeister bieten mit ihrer Firma "Artline Innovationen in Holz" an der Emmericher Straße in Kellen das volle Spektrum aus Aufmaß, Visualisierung und Konstruktion an - mit modernsten Mitteln.

Und dann kamen die 3D-Scanner

Aufmaß nehmen mit Zollstock und Bleistift war gestern, sind sich die beiden Unternehmer einig. Gelernt haben sie ihr Handwerk jedoch noch ganz klassisch. 2003 übernahm Henrik Derksen die Firma seines Vaters Heinz-Josef und führte sie unter dem Namen "Artline Innovationen in Holz" weiter. Fünf Jahre später kam Martin Winkler hinzu. Als 2012 der Mietvertrag für ihre Tischlerei nicht verlängert wurde, beschlossen die beiden Geschäftsführer, die teuren Maschinen sowie das Gebäude zu verkaufen, die Produktion von Möbeln auszulagern und sich stattdessen auf Planung und Montage zu spezialisieren.

Weil sie sich bereits gut mit CAD Programmen, also rechnerunterstütztem Konstruieren auskannten, war für Derksen und Winkler klar, dass sie den Weg der Digitalisierung konsequent weiter beschreiten wollen. 2014 schafften sie sich dann den 3D-Sanner an. Dafür mussten sieh gehörig investierten, denn ein solches Gerät ist teuer: Etwa 70.000 Euro inklusive Zubehör und Software kostete die beiden Tischler die Anschaffung. Mit dem Hightech-Gerät messen die beiden Tischlermeister Räume oder auch komplette Gebäude millimetergenau aus, um anschließend Pläne für perfekt passende Möbel zu entwerfen, die dann für "Artline" extern gefertigt und von Derksen und Winkler eingebaut werden. Eine weitere Dienstleistung ist, dass die beiden Klever das Aufmaß mit dem Laser im Auftrag von Kollegen übernehmen.

"Auf das Messergebnis kann man sich hundertprozentig verlassen", sagt Henrik Derksen, "denn die Fehlerquelle Mensch wird weitestgehend ausgeschaltet." Messfehler kosten viel Geld, weiß der Tischler aus langjähriger Berufserfahrung. "Wenn eine Küche 40.000 Euro kostet und sich der Tischer beim Ausmessen vertut, ihm ein Rechen- oder Schreibfehler unterläuft oder er etwas falsch liest, kann das schnell richtig teuer werden", betont Derksen. Der Laser hingegen arbeitet mit einer Genauigkeit von zwei Millimetern und wirft am Rechner eine 360-Grad-Aufnahme aus.

Dadurch ist es möglich, Bauteile von der kompletten Treppe bis zur Passleiste so fertigen zu lassen, dass sie im Haus nur noch eingebaut werden müssen. "So muss nichts mehr von Hand vor Ort angepasst werden. Dadurch fällt auch kein Dreck an", sagt Winkler. Die Verletzungsgefahr für den Tischler auf der Baustelle verringere sich, und das digitale Messverfahren spare erheblich Zeit, nennt der 39-Jährige weitere Vorteile.

Eine Kirche mit mehr als 100 Meter hohen Türmen hat "Artline Innovationen in Holz" schon vermessen und aus der "Punktwolke" ein 3D-Modell am Computer erstellt. Arztpraxen haben die beiden Klever mit der innovativen Technik eingerichtet und auch ein komplettes Kino ausgemessen. Und in Wohnmobilien und Booten wurde der 3D-Scanner bereits eingesetzt, um ein passgenaues Interieur zu erschaffen. Zu den Kunden von "Artline" zählen neben privaten Auftraggebern auch Montagebetriebe, Architekten oder große Messebauer.

Derksen und Winkler sind überzeugt, dass sich die Technik durchsetzt, auch, weil sie durch das zeitsparende Verfahren nicht kostenintensiv sei. Derksen zieht ein Fazit: "Wir können alle Bauteile fertig mitbringen. Das spart Zeit und Nerven."

Quelle: RP