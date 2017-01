Kleve-Materborn: Die gefährliche Tempo-30-Zone

Die Schlehhecke ist eine Rennstrecke: Das sagt Harald Dikkers, der sich seit Jahren über die Verkehrssituation beklagt. Maßnahmen wurden keine umgesetzt, obwohl der Kreis die Straße als Gefahrenpunkt einstuft. Von Peter Janssen

"Da, schauen sie sich den an." Harald Dikkers (62) steht vor seinem Haus und zeigt auf ein vorbeifahrendes Auto. "Nie im Leben fährt der 30", sagt er. Müsste er aber. Dikkers wohnt seit 30 Jahren an der Schlehhecke in Materborn. Sein Haus steht nur ein paar Meter vom Straßenrand entfernt. Seit 2014 kämpft Dikkers dafür, dass auf der Schlehhecke ordnungsgemäß gefahren wird. Die Straße ist eine Tempo-30-Zone. Hindernisse wurden aufgestellt, um Raser auszubremsen. "Alles sinnlos. Hier wird nicht nur durchgebrettert, das Verkehrsaufkommen ist auch viel zu hoch." Dikkers will, dass sich die Behörden um die Rennbahn kümmern und dafür sorgen, dass sich die Situation verbessert.

Vor gut zwei Jahren hatte sich der 62-Jährige an Stadt und Polizei gewandt, die daraufhin die Verkehrssituation überprüften. Ergebnis: Alles im grünen Bereich. Die Geschwindigkeitsübertretungen bewegten sich im üblichen Rahmen. Regelmäßige Kontrollen seien nicht erforderlich, so die Mitteilung der Behörde. Damit gab Dikkers sich nicht zufrieden und nahm Kontakt zum Kreis Kleve auf, der ebenfalls Messungen durchführt. Sieben Monate nach der Kontrolle durch die Polizei kam der Kreis zu einem völlig anderen Resultat. In einem Antwortschreiben, in dem die Bußgeldstelle des Kreises dem Materborner die Ergebnisse der Überprüfung von Juni 2015 mitteilt, heißt es: "...Es hat sich ergeben, dass die Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich so erheblich sind, dass ich zwei neue Messstellen für meine mobile Geschwindigkeitsüberwachung einrichten werden...". Die Behörde dankte Dikkers für seinen Hinweis.

Dass der Kreis die Schlehhecke als Gefahrenpunkt einstuft, betont Ruth Keuken, Sprecherin der Verwaltung. Die Straße stehe im Verzeichnis der Messpunkte, an denen in unregelmäßigen Abständen die Geschwindigkeit überprüft werde. Nach Auskunft der Polizeibehörde, soll der Kreis Kleve im vergangenen Jahr noch zwei Überprüfungen durchgeführt haben, die beide unauffällig waren. Der Kreis wusste davon jedoch nichts. Zur Beurteilung der Situation wurde die Messung von Juni 2015 herangezogen.

Auch Busse seien zu schnell unterwegs, so der Materborner, der erklärt: "Wenn an einer Haltestelle keiner aus- oder einsteigen muss, geben die ordentlich Gas."

Ein weiteres Problem: Für Harald Dikkers ist die Schlehhecke schon lange keine Anliegerstraße mehr. "Alles, was nach Reichswalde muss, fährt hier durch. Die Neubaugebiete haben dafür gesorgt, dass das Verkehrsaufkommen ständig gestiegen ist", sagt er. Der 62-Jährige ist nicht der einzige, der über die Situation klagt. Das Thema wird nahezu täglich in der Nachbarschaft diskutiert. So sorgt sich etwa Mikula Schulz (25) um seine Tochter Nisha. Die Fünfjährige spielt oft mit Freundinnen auf dem Bürgersteig oder fährt dort mit dem Rad. "Ich weiß zwar nicht, wie schnell die Autos hier unterwegs sind. Aber mehr als 30 Stundenkilometer sind es mit Sicherheit", betont Schulz.

Den Anwohnern geht es auch um den Verlust von Lebensqualität. Betroffen sind vor allem die Haushalte, deren Wohn- oder Schlafzimmer zur Straße hin liegt. Man hätte den Eindruck, als führen die Autos durch den Raum, so eine Bürgerin. Man müsse den Fernseher sehr laut stellen, um den Lärm zu übertönen.

Der Austausch mit der Stadt Kleve, der Polizei oder dem Kreis sei mühsam, so Dikkers. Ständig müsse man nachfragen, auf einige Schreiben habe er gar keine Antwort erhalten. Auch sei eine seitens der Stadt zugesagte Kontrolle nicht umgesetzt worden, so Dikkers. Das Verkehrsaufkommen sollte erfasst werden. "Es passiert einfach nichts. Der Kreis Kleve hat doch klar festgestellt, dass es sich hier um einen Gefahrenpunkt handelt", betont der Materborner. Als äußerst unglücklich empfand der er auch den Zeitpunkt eine Zählung. "Um 9 Uhr wurde mit der Beobachtung begonnen. Da kann ich auch Heiligabend zählen. Am besten in der Zeit wenn Bescherung ist", sagt er. Trotz des bislang überschaubaren Erfolgs will Harald Dikkers weiter für das Projekt vor seiner Haustür kämpfen und den Verkehr zähmen. Damit die Lebensqualität in der Tempo-30-Zone wieder steigt. Denn dafür wurden sie schließlich erfunden.

