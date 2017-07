später lesen Kleve Die Insignien des neuen Bischofs 2017-07-05T16:37+0200 2017-07-06T00:00+0200

Am Samstag wird Pfarrer Rolf Lohmann im St.-Paulus-Dom in Münster zum Bischof geweiht. Zur Vorbereitung auf den Weihetag gehörte in den vergangenen Wochen auch die Auswahl der sogenannten Insignien, die das Bischofsamt nach außen sichtbar machen.