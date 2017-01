SPD-Kreistagsfraktion lädt am Montag alle Interessierten zur Podiumsdiskussion in das Gocher Kastell ein.

Die SPD-Kreistagsfraktion Kleve lädt alle Interessierten am Montag, 9. Januar, von 18 bis 20.30 Uhr ins Gocher Kastell ein zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Berufliche Bildung im Kreis Kleve stärken - Podiumsdiskussion über die Zukunft des Berufskolleg Goch".

An den Veranstaltung wirken neben Jürgen Franken und Thorsten Rupp für die SPD-Kreistagsfraktion Kleve auch der Gocher Bürgermeister Ulrich Knickrehm, der Schulleiter des Berufskolleg Kleve, Oberstudiendirektor Peter A. Wolters, der stellvertretende bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Beste Bildung weiterdenken" des SPD-Landesvorstandes NRW, Oliver Kaczmarek MdB, der Schülersprecher des Berufskolleg Goch, Alexander Bröcking, und für die ausbildenden Betriebe der Geschäftsführer des Klever Unternehmens Colt International GmbH, Lukas Verlage, mit.

"Die Diskussionsveranstaltung findet in Goch statt, weil der Landrat des Kreises Kleve ein Gutachten in Auftrag gegeben hatte, das prüfen sollte, ob der Standort Goch des Berufskollegs Kleve aufgegeben werden kann. Dies hätte weitreichende Folgen, nicht nur für die betroffenen über 1200 Schüler. Die SPD-Kreistagsfraktion lehnt die Aufgabe des Gocher Standortes des Berufskollegs Kleve ab und fordert stattdessen die Qualität der Berufsausbildung weiter zu verbessern", so Thorsten Rupp, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion und SPD-Landtagskandidat für den Norden.

"Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist ein Erfolgsmodell und die berufliche Bildung ist ein Fundament der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises Kleve. Sie sichert nicht nur die Innovationsfähigkeit unseres Kreises, sondern eröffnet insbesondere auch sehr gute individuelle Karriereperspektiven. Die SPD-Kreistagsfraktion Kleve will die Bildungslandschaft im Kreis Kleve weiter stärken und zukunftsfähig gestalten. Dazu gehört neben der schulischen und akademischen Bildung gleichrangig auch die berufliche Bildung. Der Kreis hat 36 Millionen Euro in den Neubau des Berufskollegs Geldern investiert. Nun müssen Investitionen in Kleve und Goch folgen", erklärt Jürgen Franken, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Kleve.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Der springende Punkt - Themen die bewegen!" lädt die SPD-Kreistagsfraktion Kleve alle Bürger, Schüler, Lehrer, Unternehmer sowie Eltern ein, mit der SPD-Fraktion und den Experten auf dem Podium über die Zukunft der beruflichen Bildung im Kreis Kleve zu diskutieren.

Anmeldungen an www.spd-kreistagsfraktion-kleve.de

Quelle: RP