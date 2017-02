Kalkar-Wissel.: Dreimal Karneval in Wissel

Interessengemeinschaft der Wisseler Vereine organisiert das bunte Treiben in der Turnhalle. Von Antje Thimm

Drei Veranstaltungen, drei Generationen, es wird für jeden etwas dabei sein beim Karneval in Wissel. Wie schon in den Vorjahren ist die Turnhalle an der Emmericher Straße Mittelpunkt des Geschehens, wo in dieser Session zum ersten Mal auch eine Kinderdisko stattfinden wird.

Anstelle eines Karnevalsvereins gibt es im Dünendorf Wissel eine Interessengemeinschaft aller ortsansässigen Vereine, die sich um die Organisation der närrischen Aktivitäten kümmert. Seit kurzem haben Kai Uwe Ekers und Klaus Schoonhoven die Zügel in die Hand genommen und sind optimistisch, eine noch größere Zahl von niederrheinischen Jecken in die Turnhalle zu bekommen als bisher.

Das närrische Treiben beginnt am 24. Februar um 15:11 Uhr mit einem "Bunten Nachmittag", der besonders die ältere Generation ansprechen soll. Passend zur Tageszeit gibt es Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet.

Gleich im Anschluss findet zum ersten Mal beim Wisseler Karneval eine Kinderdisko statt. Die Teilnahme ist für Kinder kostenfrei. "Popcorn, Zuckerwatte und gute Musik werden für gute Stimmung sorgen", sagt Kai Uwe Ekers. Spätestens um 21:30 Uhr sollten die Kinder abgeholt werden.

Der "Große Büttenabend" am Samstag, dem 25. Februar, startet um 19:11 Uhr. Ein buntes Showprogramm mit der Live-Band "Volleys" aus Kevelaer-Winnekendonk soll besonders die jüngeren Karnevalisten begeistern. Als Gäste werden die Prinzenpaare aus Hasselt und Goch erwartet.

Viele Tanzgruppen, darunter die "Rhinförnjes" aus Grieth und die "Altkalkarer Garde", werden die Besucher in Schwung bringen. Büttenreden sowie Auftritte des Wisseler Männerballetts und des Jugendorchesters sind feste Programmpunkte. Die Moderation des Abends übernimmt Klaus Schoonhoven. "Einen Sitzungspräsidenten gibt es bei uns nicht", erklärt Ekers. Unterstützt wird die Interessengemeinschaft Wisseler Karneval durch die Fahrschule Diedenhofen, den Ferien- und Campingpark Wisseler See, die Gaststätte Jägersruh, Rewe Narzynski und das Wisseler Schnitzelhäuschen. Der Vorverkauf der Eintrittskarten ("Bunter Nachmittag" 5 Euro, "Großer Büttenabend" 7 Euro) findet am 4. Februar von 14 bis 16 Uhr in der Gaststätte "Jägersruh" an der Emmericher Straße statt.

Quelle: RP