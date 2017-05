Kleve: Dritte Ausgabe: Mit dem Rad durchs Rheinland

16 Touren, 132 Seiten und eine App für die Navigation: Das sind die Eckdaten für die dritte Ausgabe von "Mein Rheinland Radtouren", die ab heute erhältlich ist.

Für das Magazin, das erneut in Zusammenarbeit mit dem ADFC entstanden ist, haben sich die Experten am Niederrhein, im Bergischen Land, in Düsseldorf und im Kölner Raum umgetan.

Sie haben bei einer Schlössertour am mittleren Niederrhein den Kontrast zwischen Prachtbauten früherer Zeiten und modernem Tagebau auf sich wirken lassen, die Duisburger Seenplatte erkundet und den westlichsten Punkt Deutschlands entdeckt.

In diesen und weiteren spannenden Reportagen finden Familien wie Senioren zahlreiche Anregungen für Spaß und Bewegung an der frischen Luft und natürlich auch Tipps für Einkehr und Rast. Zudem gibt es auch noch Routenbeschreibungen auf heraustrennbaren Karten und einen umfangreichen Serviceteil.

Einen weiteren Mehrwert des Radmagazins bietet die passende App: Sie ist ein praktischer Begleiter mit tongesteuerter Navigation. Wer das Sonderheft kauft, erhält einen Gratiscode für diese App.

Das Magazin gibt es für 9,80 Euro im RP-Shop unter: 0211-505-2255 oder online unter www.rp-online.de/radtouren

Quelle: RP