Kleve: Ehrenamtler helfen im Begräbnisdienst

Mick Michels aus Kleve lässt sich derzeit als Freiwilliger für den Trauer- und Begräbnisdienst ausbilden. Dafür besucht er in Rheine einen Kurs, der erstmals im Bistum Münster angeboten wird. Neben Michels gibt es zwölf weitere Teilnehmer, darunter sieben Frauen und fünf Männer. In mehreren Veranstaltungen bereiten sie sich auf ihren Dienst vor.

Neben der theoretischen Ausbildung wird Michels auch praktische Erfahrungen sammeln. Er begleitet seinen Mentor Propst Johannes Mecking bei Trauergesprächen oder auf Beerdigungen und wird dabei einzelne Tätigkeiten übernehmen - etwa einen Text vorlesen oder ein Gebet sprechen. Allerdings nur mit dem Einverständnis der Angehörigen.

Mick Michels verfügt schon über Erfahrung im liturgischen Raum: Seit den 70er- Jahren ist er in der Pfarrei aktiv. Er arbeitete als Kommunionshelfer, half bei der Messgestaltung, kümmerte sich um die Firmvorbereitung, war Lektor und leitet den Chor "Point Singers." Darüber hinaus arbeitete er im Caritasverband Kleve und leitete 16 Jahre lang die Begegnungsstätte Südstadt. In diesem Jahr wurde er pensioniert: Gerne wollte sich der 65-Jährige noch mehr als bisher in der Pfarrei engagieren. Es war Probst Johannes Mecking, der ihm den freiwilligen Trauer- und Begräbnisdienst vorschlug. "Viele Leute kennen ihn", sagt Mecking, "das kann in den emotionalen Momenten eine Hilfe sein." Dass nun auch Ehrenamtliche den Trauer- und Begräbnisdienst übernehmen erklärt er so: "In der Liturgiekommission haben wir überlegt, wie wir mehr Laien einbeziehen können", erzählt Mecking. In anderen Ländern wie beispielsweise Argentinien sei es Gang und Gäbe, dass der Ritus nicht durch den Priester ausgeführt wird. In einer Zeit, in der die Anzahl der Priester, Diakone und Pastoralreferenten geringer wird, stellt der freiwillige Trauer- und Begräbnisdienst aber auch eine Vorbeugung gegen Personalmangel dar. Sie erfolge jedoch frühezeitig und nicht aus der Not heraus. Das betont Propst Johannes Mecking: "Im Vordergrund steht der besondere Dienst, der sich schon aus der Bibel ableiten lässt. Die Freiwilligen sind kein Notnagel." So sind es auch nur "geeignete Freiwillige", die das Ehrenamt übernehmen" - ihrer Beauftragung muss eine Entscheidung des Pastoralteams der Pfarrei und eine Beratung im Pfarreirat vorausgehen.

Auch Mick Michels erzählt, dass die persönliche Motivation der Teilnehmer in den ersten Kursstunden eine große Rolle gespielt hat. Er selbst sieht die Aufgabe als "Werk der Barmherzigkeit." In Trauersituationen möchte er den Menschen etwas von seinem Glauben mitgeben und sich Zeit für ihre Sorgen nehmen. "Ich kann gut zuhören", sagt er und fügt hinzu: "Es ist oft hilfreich, wenn man sich Dinge von der Seele reden kann." Die Ehrenamtlichen werden in ihrem Dienst liturgische Kleidung tragen. Das verdeutlicht den christlichen Hintergrund vor dem die Arbeit steht. Damit wird Michels sich nach seiner Ausbildung von den allgemeinen Trauerrednern abheben, die für Abschiedsfeiern engagiert werden können. Im Sommer wird der Kurs abgeschlossen sein. Danach wird Michels, ähnlich wie ein Diakon Trauergespräche, Wortgottesdienst und Beerdigungen abhalten.

Quelle: RP