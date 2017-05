später lesen Kranenburg Ein Abend für Unternehmer mit der CDU 2017-04-30T16:26+0200 2017-05-01T00:00+0200

Der CDU-Ortsverband Kranenburg / Wyler / Grafwegen setzt seine erfolgreich gestarteten Unternehmerabende in Kranenburg fort. Der nächste Abend ist am Mittwoch, 3. Mai, um 19.30 Uhr beim Lotto-und Reisecenter Hagemann in Wyler.