Kleve: Ein Blick in die Klever Industrie

Zum Jubiläum "775 Jahre Stadt Kleve" bietet das Stadtmarketing nicht nur historische Führungen an. Sechs Klever Unternehmen vom Maschinenbaubetrieb über den Metzgermeister bis zur Euregio öffnen für Führungen ihre Pforten. Von Matthias Grass

Mächtige Muttern halten die Verschlüsse auf dem großen Zylinder, Edelstahl glänzt matt im Licht - das ist ein Stück traditioneller Maschinenbau: Noch liegt der "SuperTurbo" in einer Maschinenhalle beim Klever Unternehmen Ipsen International. Doch bald wird der Stahlkoloss in Fernost seinen Dienst versehen. Ein chinesisches Unternehmen aus der "Zukunftsbranche Energieversorgung", so Ipsen Marketing-Managerin Martina Satzinger, hatte den Klever Spezialisten für innovative Wärmebehandlungsanlagen und energieeffiziente Industrie-Öfen mit dem Bau des vertikalen SuperTurbo beauftragt. Ipsen überzeugte seinen chinesischen Auftraggeber mit dem maßgeschneiderten Produkt, das nicht nur als Vakuumofen in seinem Nutzraum von 1,5 mal 4,5 Meter Werkteile auf vierstellige Gradzahlen erhitzen kann - er kann sie auch herunterkühlen. "Wenn der Abschreckdruck mit zwölf Bar in den Ofen geschossen wird, ist das, als stehe man neben einem startenden Hubschrauber", sagt Marc Angenendt, Geschäftsführer von Ipsen in Kleve.

Der SuperTurbo ist ein Stück High-Tech made in Kleve. High-Tech, die vielen Klevern seit 60 Jahren bei Ipsen Lohn und Brot bietet und die jetzt jeder Klever kennenlernen kann: Zum 775. Geburtstag der Stadt bietet das Stadtmarketing Führungen durch Klever Unternehmen an. Die Führung bei Ipsen ist am 31. März um 15 und 18 Uhr, Anmeldung beim Stadtmarketing.

Sechs Klever Unternehmen öffnen im Jubiläumsjahr ihre Pforten. Neben Ipsen zeigt Tel-inform, was hinter der gläsernen Fassade des Unternehmens passiert. "Wir wollen erklären, wie Kunden-Service funktioniert, der 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche von Kleve aus Menschen bei ihren Fragen hilft", sagt Bernhard Sack, Tel-inform-Geschäftsführer. Das Familienunternehmen ist seit sechs Generationen in Kleve ansässig. "Wir bearbeiten beispielsweise auch Facebook-Auftritte für unsere Kunden", sagt Sack. Oder Tel-inform erkennt sich anbahnende Shitstorms im Internet und steuert gegen. (Führungen 14. März, ab 10 Uhr).

Ganz traditionell um die Wurst geht es bei Johannes Terhoeven: "Der Klever Metzgermeister zeigt in seiner Fleischerei an der Marktstraße, wie das Schwein zur Wurst wird", sagt Birgit van den Boom vom Stadtmarketing Kleve. Oder wie aus einem Stück Rind ein guter Sonntags-Braten wird. Die Führung ist am 6. April um 10 Uhr. Gleich neben Terhoeven firmiert der Klever Restaurator Clemens Giesen in seiner wunderbaren Werkstatt an der Marktstraße, in der kunstfertig Möbel restauriert werden. Er führt am 10. Juni, 11 und 12 Uhr jeweils eine halbe Stunde durch seine Werkstatt.

Um deutsch-niederländische Zusammenarbeit, um die Vergabe von millionenschweren Zuschüssen geht es bei der Euregio Rhein-Waal, sagt Heidi de Ruiter. Wie die Einrichtung über die Grenzen hinweg funktioniert, zeigt die Euregio bei der Führung am 8. März um 15 Uhr. Mit dabei ist auch die Volksbank Kleverland. Stolz auf ihren Neubau will die Genossenschaftsbank nicht nur die neuen Räumlichkeiten zugänglich machen, sondern auch zeigen, wie Bank arbeitet. VoBa-Generalbevollmächtigter Joachim Beisel bietet mehrere Termine: 14. und 23. März, 25./26. und 27. April, 18. Mai jeweils 17 Uhr.

Koordiniert werden die Führungen vom Stadtmarketing Kleve, wo man sich für die meist leider nicht barrierefreien Führungen anmelden kann: Tel. 02821 895090.

