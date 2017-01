später lesen Kleve Ein Foto als Zeichen der Erinnerung an den Holocaust FOTO: mgr FOTO: mgr Teilen

Kleves Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Tertilte-Rübo möchte die Bürger der Stadt Kleve gewinnen, zum heutigen Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust an der Aktion "#weremember" des jüdischen Weltkongresses (WJC) teilzunehmen. Der WJC erinnert mit einer Social-Media-Kampagne an die Opfer der Schoa und ruft Menschen in aller Welt auf, ihr Foto und das Schild »We Remember« auf Facebook, Twitter und Instagram mit dem Hashtag #WeRemember hochzuladen. Ziel der Kampagne sei es, "diejenigen zu erreichen, die nicht viel über den Holocaust wissen oder die anfällig sein könnten für diejenigen, die ihn leugnen", sagt Robert Singer, WJC-Geschäftsführer. Es gehe darum, die Welt daran zu erinnern, dass solche Schrecken durchaus wieder passieren könnten, so Singer. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas oder NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft haben ihr Foto hochgeladen. Von Matthias Grass