Kleve: "Ein Häppchen Kleve" Freitag am Narrenbrunnen

"Ein Häppchen Kleve" Freitag am Narrenbrunnen

Zu einer Führung mit kleinen Leckereien lädt die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (ehemals Kleve Marketing) für Freitag, 5. Mai, 18.30 Uhr, ein.

Stadtführerin Elisabeth Thönnissen wird beim Stadtrundgang "Ein Häppchen Kleve" die Geschichte der Schwanenstadt mit kleinen Probierstückchen aus Ur- und Großmutters Zeiten kombinieren. So dürfen sich die Teilnehmer der kurzweiligen Führung zum Beispiel auf Schwarzbrot mit Schinken, Bollebäuschen oder Kaffeelikör freuen.

Treffpunkt für den Rundgang ist der Narrenbrunnen am Kleinen Markt, die Teilnahme inklusive Häppchen kostet neun Euro pro Person, eine Anmeldung bei Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve (Telefon 02821 895090) ist erforderlich. Die Führung findet außerdem am 15. Juli und 15. September ab 18.30 Uhr statt oder kann von Gruppen zum Wunschtermin in der Touristinfo gebucht werden.

Quelle: RP