Kleve: Einbrecher dringen in ein Jugendheim ein

Einbrecher dringen in ein Jugendheim ein

Einbrecher sind in ein Kinder- und Jugendzentrum an der Lindenallee eingebrochen.

Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 12.45 Uhr. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume. Bislang konnten noch keine Angaben zur Beute der Einbrecher gemacht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821 5040.

(dido)