Kranenburg-Nütterden: Eintauchen in ein bewegtes Leben

Kunsthistoriker Wilfried Hansmann rezensiert die Biografie von RP-Mitarbeiter Werner Stalder.

Der Kunsthistoriker Professor Dr. Wilfried Hansmann hat über das Buch von Werner Stalder mit dem Titel: Mein "gestaldertes" Leben - 77 bewegende Jahre - eine Rezension geschrieben.

"Mein 'gestaldertes' Leben". Zusammen mit diesem Titel, der augenzwinkernd Name und Tätigkeit umspielt, nimmt schon das Bildnis des lebensfroh lachenden Werner Stalder auf dem Einband seiner Autobiografie für ihn gefangen. Schlägt man die Lebenschronik auf, so taucht man auf unerwartete Weise ein in "77 bewegende Jahre" des Mitarbeiters bei der Rheinischen Post und langjährigen Pressesprechers des Internationalen Karl-Leisner-Kreises: Etwa 300 Fotografien aus Kindertagen bis zur Goldhochzeit lassen zuerst das Auge an oft beneidenswerten Lebensstationen und Begebenheiten teilnehmen.

Die Erwartung bei der Bildbetrachtung auf anekdotenreiches Lesevergnügen wird in den acht nach Jahresabschnitten untergliederten Kapiteln nicht enttäuscht. Auf nahezu 300 Seiten erinnert sich der in Kleve geborene Werner Stalder an seine Kindheit, an die Zeit der Evakuierung während des Zweiten Weltkriegs, an die Schule und an die Berufsjahre im Leder- und Möbelhandel. Prägend für den Autor sind seine Aktivitäten in der Katholischen Jugend, im kirchlichen Dienst, in der St. Johannes-Bruderschaft seines Wohnortes Kranenburg-Nütterden und im Sport.

Bei aller Fülle an Ereignisschilderungen kommt zweierlei nicht zu kurz: das Leben und die Geborgenheit in der Familie sowie die jahrzehntelange Verbindung mit der argentinischen Diözese Añatuya. Ihren Menschen und ihren Bischöfen ist der Verfasser herzlich zugetan, er besucht sie mehrmals und unterstützt sie unermüdlich durch Hilfsaktionen. Unvergesslich die zahlreichen Pilgerfahrten nach Rom mit Papstbegegnungen und andere Reisen im In- und Ausland, wobei immer wieder Freundschaften entstehen.

Im Leben des Siebenundsiebzigjährigen sind Begegnungen mit Persönlichkeiten aus Kirche und Politik herausragende Ereignisse; geradezu spektakulär seine Zusammenkünfte mit den Päpsten Paul VI., Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus in Rom. Wohl selten hat ein Rombesucher im Rahmen einer Audienz so viele Male mit den Päpsten sprechen können wie Werner Stalder. Wilfried Hansmann

Das Buch ist in einer zweiten Auflage erschienen und bei der Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46-48, 47533 Kleve - "mailto:info@hintzen-buch.de" - Tel. 02821 26655 zum Preis von 19,95 Euro erhältlich.

Quelle: RP