Kreis Kleve: Euregio besorgt über deutsche Maut-Pläne

Die Euregio Rhein-Waal spricht sich trotz vorgenommener Änderungen im Infrastrukturabgabegesetz gegen die Einführung einer Pkw-Maut aus. Nach Meinung der Euregio Rhein-Waal ist die Strukturabgabe weiterhin nicht europafreundlich.

Die Euregio Rhein-Waal hat daher in einem Schreiben an die Bundesregierung erneut ihre Bedenken geäußert und die Regierung aufgerufen, auf die Einführung einer aus ihrer Sicht diskriminierenden und bürokratischen Maut zu verzichten.

Die Mautpläne werden für das Grenzgebiet große nachteilige Folgen haben. "Es wird ein Hindernis für den lokalen Grenzverkehr errichtet. Der Arbeitsplatz in Deutschland, das interessante Praktikum bei dem deutschen Unternehmen, aber auch Freizeitaktivitäten werden für viele Niederländer an Attraktivität verlieren", so die Euregio. Ab 2016 muss in Deutschland Maut sowohl für die Autobahnen, als auch für die Bundesstraßen bezahlt werden. In den Grenzregionen ist die Nutzung der Bundesstraßen durch Ausländer von der Infrastrukturabgabe freigestellt.

Quelle: RP