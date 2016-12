später lesen Niederrhein Evangelische Christen feiern die Reformation Teilen

Im Jubiläumsjahr "500 Jahre Reformation" wird es auch am Niederrhein viele Veranstaltungen geben - eine davon findet gleich zu Beginn, am 15. Januar, im Wunderland Kalkar statt. Ausrichter ist die Evangelische Kirchengemeinde Isselburg, beteiligt sind die Gemeinden Emmerich, Haldern, Hueth-Millingen und Rees. Alle Menschen in der Region sind eingeladen, am Gottesdienst teilzunehmen.