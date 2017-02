später lesen Kleve-Donsbrüggen Fachmann erklärt Obstbaumschnitt Teilen

2017-02-06T18:22+0100 2017-02-07T00:00+0100

Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen bietet im Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Kleve für Heimatpflege am Samstag, 11. Februar, ab 14 Uhr unter Anleitung von Heinz-Peter Erkes, Inhaber der Baumschule Kretschmer in Goch-Pfalzdorf, die kostenfreie Teilnahme an einem Kursus zum Erlernen des richtigen Schnitts von Obstbäumen an. Heinz-Peter Erkes demonstriert und erläutert dabei den richtigen Schnitt von Obstbäumen. In der Vergangenheit sind Pflegemaßnahmen besonders bei den älteren Obstbaumbeständen oft vernachlässigt worden. Doch damit Obstbäume auch noch im hohen Alter reichlich Früchte tragen, muss man auch diese regelmäßig einem Verjüngungsschnitt unterziehen. Viele Gartenbesitzer sind aber aufgrund fehlender Kenntnisse und Erfahrungen überfordert, die Schnittpflege der Bäume durchzuführen.