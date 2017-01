Kalkar: Fehlemann führt Löschzug-Mitte an

Amtsvorgänger Christian Umbach trat aus Zeitgründen wegen einer neuen beruflichen Tätigkeit zurück, bleibt aber weiter bei den Kalkarer Brandbekämpfern. Neuwahl erfolgte einstimmig.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kalkar, Löschzug Mitte, hat traditionell in diesen Tagen ihre Jahreshauptversammlung durchgeführt. An den 25 Übungsabenden des Jahres waren durchschnittlich 27 der 45 aktiven Kameraden anwesend. Zusätzlich nahmen Kameraden noch an 44 weiteren Aktivitäten, beispielsweise bei Zugbegleitungen zu St. Martin, Hydranten- und Fahrzeugpflege oder Brandschutzerziehungen für Kindergärten, teil. Hinzu kommen 99 gefahrene Einsätze in 2016, was eine erhebliche Steigerung zu den Vorjahren darstellt. Mit 60 technischen Hilfeleistungen und 39 Bränden war in diesen Bereichen der größte Anstieg zu verzeichnen.

2016 war für den Löschzug ein sehr ereignisreiches Jahr, welches neben normalen Einsatz- und Übungsdienst von zwei besonderen Schwerpunkten bestimmt war: Zum einen konnten zwei langersehnte Löschfahrzeuge mit enormen Ausbildungsaufwand in Dienst genommen werden, zum anderen wurde am 10. September das 90-jährige Jubiläum des Löschzuges bei bestem Wetter auf dem Kalkarer Marktplatz gefeiert.

Löschzugführer Christian Umbach leitete zum letzten Mal die Versammlung. Sein neuer Arbeitsbereich bei der Berufsfeuerwehr Duisburg lässt aus Zeitgründen die weitere Führung des Löschzuges nicht in dem Maße zu, wie er es sich für die Ausbildung und Führung der Kameraden vorstellt. Unter stehendem Applaus der Versammelten verabschiedete er sich von seinem Amt als Löschzugführer.

In der anschließenden Rede des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Helmut Hessel wurde an die zurückliegenden Jahre gedacht. Vier Jahre war Christian Umbach als Löschzugführer und insgesamt zehn Jahre in der Führung des Löschzuges Mitte tätig. Unter anderem beteiligte er sich schon vor seiner Tätigkeit als Löschzugführer aktiv bei der Erstellung des Gerätehauskonzeptes der Stadt Kalkar und konnte somit wesentlich dazu beitragen, dass alle sieben Feuerwehrgerätehäuser in Kalkar bestehen bleiben konnten. Mit seinem wertschätzenden Umgang wird er aber auch weiter aktiv im Löschzug Kalkar Mitte seinen Dienst versehen.

Die Neuwahl des Löschzugführers war ein Ereignis, das auch die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung so noch nicht erlebt hatten. Johannes Fehlemann wurde erstmals in der Geschichte des Löschzuges Kalkar Mitte einstimmig gewählt. Frank Winhuysen ist weiterhin stellvertretender Löschzugführer. Andreas Arntz wurde als zweiter stellvertretender Löschzugführer dazu gewählt.

Des Weiteren wurden aufgrund ihrer besonderen Leistungen im Löschzug Kalkar die Kameraden Nils Albers und Dominik Gründler zum Hauptfeuerwehrmann sowie Michael Vogt zum Hauptbrandmeister befördert.

In gemütlicher Runde klang der Abend anschließend aus. Die Glückwünsche an die neue Löschzugführung konnten so von jedem Kameraden einzeln übermittelt werden.

