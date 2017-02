Fernbeziehung nach Kleve: "Valentinstag? Wichtig sind die anderen 364 Tage im Jahr"

Eine Woche vor dem Valentinstag lässt Christian Theissen die Männer im Kreis Kleve alt aussehen. 700 Autobahnkilometer trennen den 42-Jährigen in München von seiner Freundin Sabine (43) in Kleve. Sie liegt krank im Bett, Grippe mit Gliederschmerzen und Fieber. Und sie hat Heißhunger auf Törtchen. Doch im Supermarkt, wo sie sich am Morgen mit letzer Kraft hingeschleppt hatte, waren die süßen Teilchen ausverkauft.

Also will ihr Freund in München welche organisieren - als Überraschung. Doch so einfach ist das nicht. "In München gibt es Firmen, die besorgen mir alles und liefern es", erklärt Theissen. Und in Kleve? Der 42-Jährige findet im Internet keinen vergleichbaren Service. "Weil ich mir nicht zu helfen wusste, habe ich einen Pizzadienst angerufen", sagt Theissen. Der lehnt die ungewöhnliche Lieferung ab, zu kompliziert sei das. Theissen versucht es bei einem Taxiunternehmen. "Die wollten 85 Euro!", sagt er. Sabine ist ihm viel wert – aber das Angebot findet er unfair.

"Ich habe einfach gehofft, dass sich jemand erbarmt"

Dann fällt ihm die Gruppe "Du kommst aus Kleve, wenn..." bei Facebook ein. Die virtuelle Gruppe ist eine Art Nachbarschaftsplattform für Klever, die meisten Einträge drehen sich um Fragen wie "Welcher Bäcker hat jetzt noch auf?" oder "Welchen Kinderarzt könnt ihr empfehlen?" Theissen ist eines von fast 11.000 Mitgliedern der Gruppe. Sein Eintrag lautet ein wenig anders: "Hallo zusammen, meine Freundin ist krank. Wer hat Zeit und Lust eine Packung Törtchen und ggf. eine kleine Rose vor die Haustüre meiner Freundin zu legen? Bezahlen könnte ich per PayPal, Materialkosten zzgl. 10 Euro Aufwandsentschädigung. Lieben Gruß aus München", schreibt er. Große Erwartungen hat er nicht. "Ich habe einfach gehofft, dass sich jemand erbarmt", sagt Theissen.

Zu diesem Zeitpunkt sitzt Erik Lange im Pausenraum des Klever Supermarktes, bei dem er arbeitet. Wie immer in der Pause liest er seine Facebooknachrichten und sieht den Beitrag. "Ich fand die Aktion ganz süß", erzählt Lange. Keine zehn Minuten sind seit dem Eintrag vergangen – und schon hat Theissen seinen Helfer gefunden. Lange organisiert in seiner Arbeitspause die Rosen und besorgt die Törtchen aus dem Supermarkt. Nach Feierabend legt er die Sachen vor Sabines Tür. "Wir Männer müssen doch zusammenhalten", sagt Lange.

FOTO: privat (Erik Lange)

FOTO: privat (Erik Lange)

Die Aufwandsentschädigung lehnt er ab, Theissen überweist sie ihm trotzdem. Er ist überwältigt: Nicht nur Erik Lange hat ihm geschrieben, sondern auch über 100 andere Personen, darunter viele weitere freiwillige Helfer. "Wie süß!", schreiben viele, "Sollten sich einige Männer mal 'ne Scheibe von abschneiden", fand eine Frau. Über 200 Leuten gefällt der Post inzwischen. Doch vor allem bei seiner Freundin Sabine kommt die Aktion gut an. Per Telefon lotst ihr Freund sie an dem Abend mit Gliederschmerzen aus dem Bett zur Haustür, wo sie die Rosen und Törtchen findet. "Ich hab mich riesig gefreut. Er hat sich die Zeit genommen und hat das alles von München aus organisiert. Mega!", sagt sie.

Eine Fernbeziehung ist manchmal schwierig

Im Idealfall liegen zwischen Christian und Sabine 6 Stunden und 37 Minuten. So lange fährt man mit der Bahn vom Münchener Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Kleve. Mindestens ein Wochenende im Monat sehen sich die beiden, jeden Tag telefonieren sie zumindest kurz. "In einer Fernbeziehung ist es manchmal schwierig", weiß Theissen, "man ist nicht da, wenn man einfach mal eine Umarmung braucht, ein Lächeln vom Partner live sehen will oder um die Hand festzuhalten."

Die Rosen hätte er gerne selbst überbracht, doch er ist dankbar, dass ein völlig Fremder ihm geholfen hat. "Wenn ich gewusst hätte was ich damit auslöse, ich würde es wieder machen!", sagt Theissen. "Tolle Geste und dabei ist noch nicht mal Valentinstag", schreibt jemand unter seinen Eintrag. Und Christian Theissen antwortet: "Valentinstag kann jeder – wichtig sind die anderen 364 Tage im Jahr."