später lesen Kleverland Feuerwehr: Geringe Schäden durch Sturm "Thomas" im Kleverland 2017-02-24T18:22+0100 2017-02-25T00:00+0100

Eine Pkw-Fahrerin prallt gegen einen umgestürzten Baum auf dem Uedemer Straße in Schneppenbaum. Außerdem kam es zu längeren Stromausfällen in Kalkar und in Till-Moyland.