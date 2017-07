Kleve: Feuerwehr löscht Container-Brand in Bedburg-Hau

Feuerwehr löscht Container-Brand in Bedburg-Hau

Zu einem Containerbrand bei einem Speditionsunternehmen im Gewerbegebiet An der Molkerei in Hasselt ist gestern gegen 13.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ausgerückt.

Aus bisher ungeklärter Ursache waren Abfälle in einem Absetzcontainer in Brand geraten. Mitarbeiter des Unternehmens hatten die Feuerwehr alarmiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Container zunächst weggezogen, da er sich in unmittelbarer Nähe einer Lagerhalle befand.

Im Einsatz war ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz. Etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau waren beteiligt.

Quelle: RP