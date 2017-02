Kranenburg: Fisch-Essen der Kranenburger CDU

Der CDU-Gemeindeverband Kranenburg lädt für Mittwoch, 1. März, 19 Uhr, zum Fischessen ins Bürgerhaus Kranenburg, Mühlenstraße 7, ein. Als Referent für den Abend konnte Christian Kremer, 2. Generalsekretär der Europäischen Volkspartei (EVP) aus Brüssel, gewonnen werden. Der Zusammenhalt der Euro-Staaten gerät durch die Flüchtlingskrise als auch durch Terror-Attacken unter Druck. Folgen noch andere Staaten dem Beispiel Großbritanniens? Kremer wird die Stimmung in Brüssel beschreiben und Einblicke in die politische Dramaturgie geben. Zu dem Vortrag sind alle Bürger eingeladen.

Wer am anschließenden Fisch-Essen teilnehmen möchte, wird gebeten 13,50 Euro pro Person auf das Konto Sparkasse IBAN DE50 3245 0000 0005 1240 60, BIC WELADED1KLE mit dem Kennwort "Fisch-Essen 2017" bis zum 24. Februar zu überweisen. Mit der Überweisung ist man gleichzeitig zum Fisch-Essen angemeldet. Wer am Aschermittwoch-Gottesdienst teilnehmen möchte, ist dazu um 18 Uhr in der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Kranenburg eingeladen.

Quelle: RP