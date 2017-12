später lesen Unsere Woche Flughafenthema bleibt spannend 2017-12-22T17:38+0100 2017-12-23T00:00+0100

Gestern Morgen erlebten die Fluggäste am Airport Weeze erstmals ein Streik-Szenario. Ryanair-Piloten waren teilweise in den Ausstand getreten, fünf Flüge waren betroffen. Die Maschinen nach London und Marrakesch gingen mit geringer Verspätung in die Luft, drei weitere Flüge nach Bari, Alicante und Gran Canaria starteten dann mit rund dreistündiger Verspätung. Gestrichen wurde kein Flug. Ryanair verteilte zudem Verzehrgutscheine im Wert von fünf Euro, mit denen sich die Fluggäste am Airport Lebensmittel kaufen konnten.