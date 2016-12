Kleve: Fuchsens fröhlicher Unsinn am Esstisch

Die Klever Künstlerin Paula Roesch hat ihr erstes Buch in einer Auflage von 200 Exemplaren herausgebracht. Die Texte stammen vom Klever Thomas Kulik. Es erzählt die Geschichte vom kleinen Fuchs und dem Abendbrot. Von Matthias Grass

Butterbrote zum Abendessen? Wie langweilig! Doch von wegen: Butterbrote können so spannend sein. Man muss nur genug Fantasie mitbringen. Dann entsteht auf der Körner-Stulle eine ganz neue Welt voller Abenteuer. Die kann bunt und spannend sein, so voller Action, dass das Butterbrot die schönste Abendbeschäftigung ist. Später wird aus der Welt auf dem Brot vielleicht ein Buch. Man muss nur Fantasie haben . . .

Paula Roesch hat die Fantasie. Schon als Kind, als auf dem so langweiligen Brot vor ihr auf dem Teller die Geschichten entstanden, die sie sich dazu ausdachte und die sie auf dem Brot malte. Mit Butter, Marmelade, Käse und Radieschen. Jetzt hat die 30-Jährige, die in Hamburg und Münster Kunst studierte diese Geschichten zum Buch gemacht. Da sitzt Familie Fuchs am "langweiligen" Abendbrot-Tisch und Klein-Füchsen macht sich einen Jux. Es entdeckt, dass die Marmelade einen wunderschönen roten Abendhimmel auf das Butterbrotquadrat zaubert, dass der Schnittlauch die Vogelsilhouetten darin werden und die Radieschen schließlich zu den Gesichtern der Angler auf einem Boot, das schwimmt auf dem Meer und trotzt den Wogen. Und all das auf einem kleinen und scheinbar ach so langweiligen Butterbort.

Drei Jahren arbeitete Paula Roesch an dem Buch. Sie hatte zunächst die Idee vom kleinen Fuchs mit dem wilden Hunger und schuf Aquarellblätter vom Füchschen und dem Brot, von den wogenden Wellen im tiefen Meer. "Ich hatte das Buch-Projekt im Kopf, als ich damit vor drei Jahren anfing", sagt sie. Doch dann musste Roesch erkennen: "So einfach ist das gar nicht, die Bilder müssen zur Grafik umgearbeitet werden, sie müssen in ein Layout eingepasst werden und es muss noch einen Text geben, damit die Geschichte auch vorgelesen werden kann", erzählte sie jetzt im Untergeschoss der Klever Buchhandlung Hintzen, wo das inzwischen fertige Werk "Der wilde Hunger" vorgestellt wurde.

Zur ersten Idee kamen weitere Seiten dazu. Auch große Doppelseiten, die das Layout spannender machen. Ihr Partner Thomas Kulik textete Verse ("Damit die Großen vorlesen und die Kleinen lauschen", sagt er), die Grafikerin Mona Beckmanns machte das Buchlayout dazu. Die Aquarellblätter, auf die Paula Roesch nass in nass malte und später mit Blei- und Buntstift hineinarbeitete, gaben das Seitenformat vor.

"Ich habe gar nicht versucht, das Buch über einen Verlag herauszugeben", sagt Roesch. Sie vertreibt das Bilderbuch über ihren Internetauftritt und unter anderem über die Buchhandlung Hintzen. Als "Bilderbuch über die Macht der Fantasie und fröhlichen Unsinn am Esstisch", so Roesch. Ein Bilderbuch für Kinder, die den Jux auf dem Brot und die Verwandlung des Fuchses (mehr soll nicht verraten werden) erleben dürfen. Ein Buch auch für Erwachsene: Denn Roeschs Werk ist mit einer Auflage von gerade mal 200 Exemplaren eine kleine Kunstedition. Das in Hardcover gebundene Buch hat 44 Seiten mit liebevollen Fuchsbildern, ist voller Energie und kostet 25 Euro.

