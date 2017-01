Kalkar: Gastro-Tek ruft Profis zur Messe Kalkar

Zwei Tage lang trafen sich in der Messe Kalkar Vertreter der Gastronomie vom Niederrhein und aus den Niederlanden. Anbieter und Kundschaft lobten professionelle Organisation und die dennoch gemütliche Atmosphäre. Von Anja Settnik

Als Ausflugsziel für Gastronomen und Personal zahlreicher Unternehmen, die mit Essen und Trinken zu tun haben, präsentierte sich gestern und vorgestern die Fachmesse "Gastro-Tek" in Kalkar. Sowohl unter den Ausstellern, als auch unter den Besuchern waren zahlreiche Niederländer - wie das bei den Messen im Wunderland üblich ist. Allen gefiel das entspannte Fachsimpeln, zu dem auch hier und da eine kleine Kostprobe gehörte. Vor allem aber waren es die Gespräche ohne Hektik, das Wiedersehen von Kunden und der Austausch unter Branchenkennern, die gut ankamen. So urteilt zum Beispiel Weinhändler Theo Kuypers aus Kleve, der zwar "ein paar Besucher mehr" gerne gesehen hätte, sich so oder so aber in jedem Jahr zur Teilnahme an der Messe entscheidet.

Sehr professionell und dennoch liebevoll-persönlich werden am Morgen die einzelnen Messestände in Schwung gebracht. Hier schüttet jemand kurz vor der Eröffnung frische Chips in aufgestellte Schalen, dort staubt noch einmal jemand die Edelstahlgeräte ab. Die passende Musik wird in den CD-Player geschoben, und alle Service-Kräfte überprüfen noch einmal, ob die Schürze fleckfrei und der Blusenkragen ohne Knick ist. Man vertritt die Gastronomie - da muss alles sitzen. Alles, was nach Unordnung aussehen könnte, verschwindet hinter Stellwänden. Um elf Uhr präsentiert sich die gesamte Halle aufgeräumt und vorbereitet. Der frische Fisch liegt glänzend auf Eis, ein geübter Barmann schüttelt den Cocktailbecher, dessen Inhalt er gleich anbieten wird. Ganz besonders viele Kästen mit schwarzem "Porter" stapeln sich an einem ins Auge fallenden Stand: Der sächsische Bierbrauer möchte sein Nischenprodukt in der westlichen Grenzregion bekannt machen. Das Lausitzer Schwarzbier ist in manchen Getränkehandlungen bereits zu haben, jedoch nur selten in Gaststätten. Verkaufsleiter Dr. Jürgen Enseleit hat den Wirt der Kalkarer Mühle spontan überzeugen können, seine Delikatesse auf die Karte zu setzen. "Nun möchte ich niederländische Gastronomen gewinnen, das ist eine Herausforderung."

Der Name "Gastro-Tek" verweist darauf, dass Technik-Betriebe eigentlich im Fokus stehen sollen. Und natürlich sind diverse Hersteller von Herden, Spülmaschinen und Putzgeräten dabei. Aber diese oft hochpreisigen Geräte werden nicht Jahr für Jahr neu angeschafft, da wird durchaus gerne mal nach "kleineren" Dingen geguckt. Auch Dienstleister, Beratungs- und Medienunternehmen, Unterhaltungselektronik und Ausstatter sind vertreten. Dazu in sehr großer Anzahl Firmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Getränken und Speisen zu tun haben.

Restaurants verarbeiten nicht nur feines Gemüse, ausgesuchtes Fleisch und frischen Fisch, sondern benötigen ebenso Erfischungsgetränke und Frittierfett. Unox-Suppen, Coca-Cola, Süßes von Nestlé oder Säfte von Granini - all dies benötigen Gastronomen Tag für Tag. Auch für Großveranstaltungen konnte sich die Kundschaft Anregungen holen - vielleicht mal einen "Foodtruck" ausleihen, einen Eis-Stand chartern, einen riesigen Grill in Form einer Dampflok mieten? Alles möglich. Aus Geldern war der Veranstaltungsprofi "Eventura" dabei, der auf Wunsch für all dies sorgt. Interessant auch der "Handelshof" aus Bocholt, der via Internet Profis und Endverbraucher mit delikatem Fleisch ausstattet.

Quelle: RP