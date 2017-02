Kleve: Geballte Kreativität von 500 Klever Schülern

"Schule Kunst Museum" ist der gemeinsame Höhepunkt des Klever Kurhauses und der weiterführenden Schulen. Über 1500 Besucher sahen am Wochenende die Arbeiten der Jungen und Mädchen. Von Matthias Grass

Man muss schon tief in die Räume des Museums eindringen, um sie zu finden: Die herrlichen Inkunabeln aus dem Mittelalter, die still und lichtgeschützt in einem Innenraum liegen, jene Buchseiten mit ihren wunderbaren Farben und glitzerndem Gold. Celina und Eleisha haben sie entdeckt - und waren fasziniert. "Die alten Bücher sind so cool", sagt Celina. Sie geht mit Eleisha in die 10. Klasse der Ganztagsrealschule an der Hoffmannallee und war mit ihrer Lehrerin Annette Lobbenmeier im Rahmen von "Schule Kunst Museum" in dem kleinen Raum mit den wertvollen Blättern. Angesichts der Pracht in den Vitrinen stand für die Realschüler fest: Wir machen ein Buchprojekt. Und was für eins: Das konnten alle Besucher unter kundiger Führung von Eleisha und Celina am Wochenende sehen. Buchseiten und Bücher, die aufgeschnitten in ihr Innerstes gucken lassen, mit schönen Zeichnungen darin und zartem Papier-Geäst.

Leonie steht im Doppelsaal des Museums. Die Siebtklässlerin der Sekundarschule Kleve erklärt konzentriert, wie sie alle zusammen mit ihren Lehrerinnen Kerstin Brendgen und Miriam Mecking im Kurhaus waren. Es entstand unter anderem eine Arbeit voll Freude und Leichtigkeit: Ein Mädchen pustet Seifenblasen auf die Wand, die über zwei Etagen bunt hoch blubbern. In die Blasen aus Softton sind abgedrückte Blätter aus dem Forst: Wörners Herbarien lassen grüßen.

"Schule Kunst Museum": Seit elf Jahren betreut Kuratorin Valentina Vlasic die Jungen und Mädchen, die im Laufe des Jahres ins Kurhaus kommen und mit ihren Lehrern Projekte entwickeln. Es ist das größte Netzwerk zwischen Schule und Museum in der Region. "Wir verbinden hier die Kompetenz von Schule und Museum mit der Kreativität der Schüler", sagt Museumsdirektor Prof. Harald Kunde. Es sei spannend, zu sehen, welches Echo man so über die jeweiligen Ausstellungen zurückbekomme. "Das ist ein wichtiger Pfeiler der Arbeit unseres Hauses", sagt Kunde. Und ein wichtiger Pfeiler der Arbeit der Schulen, die ihr Klassenzimmer in Teilen ins Museum verlegen können. Auf Augenhöhe präsentieren dann zwei Tage lang Gesamt-, Sekundar- Real- und Förderschüler sowie Gymnasiasten ihre Arbeiten. In diesem Jahr waren sieben weiterführende Schulen in Kleve (alle außer KAG) mit 500 Schülern dabei, rund 1500 Besucher kamen am Wochenende.

Fabio von der Schule Haus Freudenberg erzählte, dass die Schüler und die Lehrer Annette Keders und Ida Hoever beschlossen, wie die Wörners eine eigene Sammlung zu machen: Mit Farbfeldbildern, mit Tropfenbildern á la Pollock und mit kleinen Seifen-Skulpturen. Den Schüler des Stein-Gymnasiums gelang es neben anderen Projekten den "heiligen" Lehrertisch der alten Penne, an dem Beuys bei seinem Kleve-Besuch 1978 saß, mit ihren Lehrerinnen Irmgard Hebben und Sabine Lennartz aus dem Keller zu befreien und zum Kunstobjekt zu machen: mit den Namen aller Schüler und Lehrer im Jubiläumsjahr, erklären die Oberstufenschüler Timo und Felix. Auch die Kisters-Realschule hatte viele Projekte - und auf einem einen ganzen Satz von Hundertwasserhäusern für Kleve, die Schüler Karsten vorstellt. Die Schüler der Gesamtschule schufen mit ihrer Lehrerin Claudia Rehder eine wunderbare Bilderwand. Präsentiert wie Wörners Kunst im Kurhaus, erklärt Gesamtschülerin Cindy. Und nicht nur das: sie verwandelten die Wandelhalle mit ihren Arbeiten.

