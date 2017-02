Kreis Kleve: Gedenkfeier in Groesbeek

Gedenkfeier in Groesbeek

Auf dem kanadischen Ehrenfriedhof, dem "Canadian War Cemetery" in Groesbeek, fand die Gedenkfeier für die "Operation Veritable" statt, die am 8. Februar 1945 durch die Alliierten gestartet wurde. Geladene Gäste und Besucher trotzten der Kälte, unter ihnen der Vize-Bürgermeister der Stadt Kleve, Josef Gietemann, sowie Vorstand und Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Donsbrüggen.

Schwerpunkt der Erinnerungen war die Schlacht um den Moyländer Wald und Schloß Moyland, bei der viele kanadische, schottische und deutsche Soldaten gefallen sind. Der Beginn der "Operation Veritable" (Rheinland-Offensive) war vor genau 72 Jahren und startete aus dem Bereich Nijmegen heraus. Damit begann eine der größten alliierten Operationen des Zweiten Weltkriegs, eine gewaltige anglo-kanadische Armee drang in Richtung Kranenburg, Kleve, Goch, Xanten und Wesel vor.

Dabei wurden mehr als 500.000 alliierte Soldaten und gewaltiges Material eingesetzt. Für die Gemeinde Berg en Dal nahm Bürgermeister Mark Slinkman an der Gedenkveranstaltung teil, die durch Peter Janssen, Vorsitzender der Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, eröffnet wurde. Frank van Duin referierte über das "Canadian Scottish Regiment", ehe zum Abschluss Kränze und Blumen niedergelegt wurden und das durch Joseph Haydn komponierte Signal "The Last Post" sowie die Nationalhymnen erklangen.

Quelle: RP